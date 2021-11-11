愷樂閨密揭兒童台黑暗面　競爭內幕極誇似宮鬥　坐幾耐都要講輩份

台灣女星愷樂的好友「果凍姊姊」的楊晨熙，從兒童節目主持轉型後星路大開，沒了姊姊的包袱改走甜美性感路線，不吝於展現姣好的身材，也是各大節目的常客。近日她在談話節目《媽媽好神之俗女家務事》中揭露當年哥哥姊姊的競爭內幕，主持人季芹聽了都忍不住直呼：「這也要比？」



楊晨熙表示，在兒童台的時候，老中青之間都有不同的比較，資深的會計較誰在化妝台坐得比較久，花費時間較多，就算知道其他人在後面苦等，也不肯起身，甚至會去拿分鏡表，比較誰的秒數較多。新一代的則認為他們比較會跳、體力好、又年輕，質疑資深的哥哥姊姊跳完都會喘，為何酬勞比較多。

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由於彼此鬥爭、比較的情形太過嚴重，最後鬧到業務出來化解紛爭，直接對新生代挑明，他們很多時候都推不出去，「人家廠商想要發那隻玩偶，你們是附加的」，至於資深前輩，楊晨熙自豪地說：「我們的話就是靠臉，是廠商指定要我們」。

楊晨熙披露兒童台競爭內幕。（《媽媽好神之俗女家務事》截圖）

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