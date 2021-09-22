愷樂神隱1年多傳秘婚成人妻　38歲生日「上水」回應網民：愛你們

台灣藝人愷樂（蝴蝶姐姐）去年被網紅周揚青於微博發佈同羅志祥的分手信中，揭露她同羅志祥存有不正當男女關係，事後她公開作出道歉間接承認指控，重挫演藝事業至今仍未能復出。已經神隱1年多的她，近日罕有地在instagram發聲，再次引來不少網友關注。

去年周揚青爆出同羅志祥分手。（周揚青微博圖片﹑視覺中國）

已神隱1年多的愷樂，最近不斷被傳出已秘婚醫生男友，專心在家相夫教子，但她對此傳聞未有正面作出回應。而適逢9月22日是她的生日，在這個生日月份她的粉絲後援會就為她舉行一系列慶生活動，集資包下巴士應援，又以她的名義買狗罐頭並捐贈出去等，可見一眾粉絲仍然對她不離不棄。

粉絲後援會為愷樂慶生。（butterfly092288@IG）

而眼見一眾粉絲的心意，愷樂亦難得公開發聲，在後援會的官方帳號底下留言：「太感人，但不要破費，愛你們。」不少粉絲見到她罕有留言都表示好想念她。事實上，愷樂一直未能復出似乎還未走出心理關口，而她的好朋友謝忻曾出席活動時表示，她還需要一段長時間去沉潛，看來在短時間內好難見到她出現幕前了。

愷樂近日罕有留言 。（butterfly092288＠IG）

愷樂留言 叫粉絲不要破費 。（butterfly092288＠IG）