何艷娟約滿離巢TVB想休息半年　「龍作蜜」學廚422集至今回家無期

上月踏入30歲的2014年港姐季軍何艷娟，2018年與大自己超過36年的澳博營運總裁吳志誠結婚，但婚姻只持續8個月，當時有傳她獲得3億贍養費，回復單身後再被指有百億富豪及外籍男士追求。不過新聞一直傳，但就沒有傳過復出拍劇的消息，前晚（8日）何艷娟出席藝術展，透露原來已經約滿TVB。

何艷娟日前承認已離巢TVB。（IG＠katherine_hoyk）

何艷娟與目前計劃休息半年，想參與更多慈善工作，還會把握時間練琴、畫畫，她指自己經常與《愛·回家》演員聯絡：「成日都想返去，見到佢哋就好有家嘅感覺。」

何艷娟加入TVB七年鮮有工作機會，拍劇次數寥寥可數，講得出名的劇集只有《宮心計2深宮計》中羅霖的司珍房女史「鶯鶯」及《愛回家之開心速遞》中龍家三房女兒「龍作蜜」，對上一次龍作蜜出現已是第991集，中間曾透露龍作蜜大學畢業後去法國學廚藝，至今仍未回家，但《愛》劇今晚（10日）已經去到第1413集，已經超過一年沒有出現。

在《愛回家之開心速遞》中龍家三房女兒「龍作蜜」，已有422集沒有出現。

何艷娟Staycation慶祝踏入三字頭 獲神秘人贈六個蛋糕和大束玫瑰

點擊下圖逐格睇Katherine富泰生活及名牌手袋收藏：

+ 20

同場加映：全民造星IV｜參賽者率先睇 嘉嘉被花姐鬧仲有「翻版朴信惠」登場