陳法拉法國渡假剪新髮型少女味濃　逆齡10年撞樣文青女神袁澧林

陳法拉與影帝梁朝偉完成Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）宣傳工作後，與家人在歐洲四處遊歷，近日就回到老公Emmanuel Straschnov的家鄉法國，帶同愛女在鄉郊摘蘋果、騎馬，又透露「thinking about the next ski trip（計劃下個滑雪旅程）」，生活寫意之餘，她亦配合心情換了新髮型，周三（10日）她發布近照，網民紛紛大讚剪了空氣瀏海的她立刻從39歲逆齡成20代少女，「So Young」、「you’re so cute」、「這髮型真的愛了」、「十八歲！不能再多了」、「你看起來越來越少女」，又指某角度看還撞樣現年28歲的文青女神袁澧林（Angela）。
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