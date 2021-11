陳法拉法國渡假剪新髮型少女味濃　逆齡10年撞樣文青女神袁澧林

陳法拉與影帝梁朝偉完成Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)宣傳工作後,與家人在歐洲四處遊歷,近日就回到老公Emmanuel Straschnov的家鄉法國,帶同愛女在鄉郊摘蘋果、騎馬,又透露「thinking about the next ski trip(計劃下個滑雪旅程)」,生活寫意之餘,她亦配合心情換了新髮型,周三(10日)她發布近照,網民紛紛大讚剪了空氣瀏海的她立刻從39歲逆齡成20代少女,「So Young」、「you’re so cute」、「這髮型真的愛了」、「十八歲!不能再多了」、「你看起來越來越少女」,又指某角度看還撞樣現年28歲的文青女神袁澧林(Angela)。



