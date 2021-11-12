換命真相 | 鄧佩儀愛上譚俊彥　監製黃偉聲：命運安排咗係一對

無綫（TVB）電視劇《換命真相》下禮拜進入結局篇，由於下周五撞正台慶，所以大結局將會調至周六播映。不過就算未進入大直路，劇情追看味漸濃。最大懸念當數譚俊彥（飾時光）能否扭轉維利大廈倒塌，導致五條人命傷亡的慘劇。



要冧的始終會冧。（劇集截圖）

《換命真相》主題好簡單，就是天賜你時光倒流的機會，你能夠預知未來，但代唔代表你可以抵達到另一個結局？據現時劇情走向，譚俊彥醒起了維利大廈是文化遺產，希望藉此阻止大廈被拆卸，怎料林韋辰（飾康永仁）另闢蹊徑，安排內鬼打算鑽爆主力牆。另一方面，鄧佩儀雖然多次被譚俊彥傷害兼劃清界線，但她仍無法抑壓內心情感，始終對譚俊彥產生了情愫。

鄧佩儀始終鍾意咗Shaun。（劇集截圖）

監製黃偉聲承認，譚俊彥無法完全抗拒命運的控制：「喺戲裡面，就算Shaun（譚俊彥）點樣去逃避、迴避咗啲嘢，但命運係安排咗你同鄧佩儀一對，只不過一個意外而令到你返到去6個月之前。但冥冥中，你有啲嘢點迴避、點逃避、點拒絕，但命運都要安排你係咁就係咁，你冇得刻意去改變。」

監製黃偉聲透露如果座樓唔冧，都會有其他結果出現，（梁碧玲攝）

既然如此，譚俊彥所做的一切豈不是徒勞無功？黃偉聲則表示，如果劇情安排維利大廈沒有倒塌，亦會導向其他結果：「有啲嘢，因為Shaun已經知，佢可以改變到一啲嘢。但蝴蝶效應，改變咗A，但引申到B、C，呢兩個問題出現。你阻止到座樓冧，但因為座樓唔冧，亦都引發咗其他嘢出現，呢個就係蝴蝶效應嘅效果。」他又坦言，如果譚俊彥可以在大廈倒塌前，成功勸服5位住戶搬出，大廈會否倒塌則無關緊要。

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