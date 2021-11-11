追光吧2｜響應「限娘令」政策？　節目玩軍訓男明星晒盡男人味

內地綜藝節目《追光吧》第二季即將登場，節目廣邀兩岸三地不少男星參加，包括吳建豪﹑張衞健﹑吳鎮宇等，引來不少網友關注。近日，官方就播放最新宣傳片，當中有不少軍訓的鏡頭，展露熱血男兒氣息，不禁讓大家猜測是同近來「限娘令」的政策有關？

張衞健﹑吳鎮宇參加《追光吧》第二季節目。（《追光吧》微博圖片）

據節目內容公佈21位哥哥將會依據五大主題作出訓練戰，包括「致敬體育精神的生命之光」﹑「致敬人民子弟兵的熱血之光」﹑「致敬中華文化的傳承之光」﹑「致敬普通勞動者的奮鬥之光」同「致敬進擊太空精神的探索之光」，在過程中他們會受到軍事的訓練，體驗人民子弟兵的日常，經過體驗後張衞健表示：「最重要的就是男人那股熱血，有那股熱血我們就有智慧，我們有力量去保家衛國。」還有其他哥哥表示身為男兒都應敢於挑戰﹑無所畏懼，充滿男子氣慨。

節目中有軍事訓練。（影片截圖）

男明星展露熱血男兒一面。（影片截圖）

只是宣傳片已經充滿男人味，亦不禁令人猜測節目的內容同近來的「限娘令」政策有關？事關過去有一些綜藝節目被批過分油膩，男選手在裝扮﹑動作上嬌嬌柔做作等，甚至已經明確寫明「不得播出偶像養成節目」，所以是次《追光吧》節目內容加入許多熱血原素，難免會令人同新的政策有聯想。

節目內容加入許多熱血原素。（影片截圖）