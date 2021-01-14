追光吧哥哥｜鄭爽快言快語得罪金晨登熱搜　退出節目不成功

內地女星鄭爽最近在節目《追光吧！哥哥》上擔任人氣助力官，沒想到因為快言快語的關係，評論女星金晨同鄧倫的緋聞，令她遭到網友責罵。隨即在微博發文道歉並宣布退出節目，可是經過一番周旋之後，她退出節目不成功並且將回歸節目，事件一度登上微博廣受討論。

鄭爽在節目中因為快言快語而被網友責罵。（《追光吧！哥哥》微博圖片）

就在節目中其中一位哥哥卡斯柏提及金晨時，鄭爽就快言快語說：「誰是金晨的類型，鄧倫是不是？」令不少人覺得她太多管閒事，掀起許多爭議。其後她就在微博發文：「很抱歉，真的很抱歉。我會協調不再參與節目錄製等事宜。」沒想到在事隔多日之後，事件竟然出現峰迴路轉，她就在此則貼文中留言：「但沒協調下來。」意指退出節目不成功。

而節目組方面亦在官網轉發多張鄭爽的照片，並留言：「追光路上有小爽的陪伴和加油，才能讓哥哥們在舞台上散發更多的光芒，請小爽接收頭滿滿的愛意吧！」非常力撐鄭爽。

鄭爽發文表示同節目組沒有協調好。（鄭爽微博圖片）

另外，鄭爽今日再度在微博發文，更公開向金晨道歉：「金晨小姐姐我想我逃避不了內心的譴責。真心和你說對不起，希望你接受我的道歉，我不能再自欺欺人去錄節目，慚愧。」事後貼文就火速遭到刪除，令不少網友覺得莫名其妙。