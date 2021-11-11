古天樂公司天加一開始全球海選　培育新人參加內地、韓國選秀節目

天加一於今天發佈藝人招募海報，面向全球範圍內招募具有唱跳、演技、走秀及音樂製作等多領域人才，作為未來發展的儲備。

天加一作為香港天下一集團旗下年輕的娛樂公司，在創辦初期就憑借著得天獨厚的韓國訓練資源優勢和國內運營團隊，成功打造姚柏南作為國內知名偶像組合UNINE成員第三名高位出道，繼而又簽下周梓倩成功輸送女團選秀節目，韓國部分也簽約金東彬作為流量基礎雄厚的練習生儲備。今年，有成功輸送李在億進入MBC《極限出道：野生愛豆》選秀節目，目前也正是初到族的熱門人選。

姚明明是一個成功例子。

現在通往閃耀舞台的機會之門再次敞開，等待各位才華橫溢的朋友抓住機會，實現夢想。

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