古天樂公司天加一開始全球海選　培育新人參加內地、韓國選秀節目

天加一於今天發佈藝人招募海報，面向全球範圍內招募具有唱跳、演技、走秀及音樂製作等多領域人才，作為未來發展的儲備。
天加一作為香港天下一集團旗下年輕的娛樂公司，在創辦初期就憑借著得天獨厚的韓國訓練資源優勢和國內運營團隊，成功打造姚柏南作為國內知名偶像組合UNINE成員第三名高位出道，繼而又簽下周梓倩成功輸送女團選秀節目，韓國部分也簽約金東彬作為流量基礎雄厚的練習生儲備。今年，有成功輸送李在億進入MBC《極限出道：野生愛豆》選秀節目，目前也正是初到族的熱門人選。
現在通往閃耀舞台的機會之門再次敞開，等待各位才華橫溢的朋友抓住機會，實現夢想。
+1
同場加映：星空下的仁醫｜演員中期評核報告 有配角表現勁過鄭嘉穎鍾嘉欣
+11
節目巡禮2022｜紅地氈騎呢衣著 馮盈盈似太空人江嘉敏勁大份節目巡禮2022｜紅地氈李佳芯仙氣取勝 劉穎鏇件衫展現玲瓏浮凸節目巡禮2022｜大合照排位露玄機 周嘉洛陳自瑤上位洪永城稍退後專訪｜無懼網絡欺凌強硬反擊 曾志偉：競爭係一定有但要公平十位TVB、ViuTV、Youtuber新一代女神 呢一年娛樂圈好豐收星空下的仁醫｜TVB邊個先係歷來最靚女醫生？ 朱千雪領銜眾女神