粉絲留言要疫苗黃子韜行動洽談　新歌唱出愛國態度被激讚

被網友稱為「歸國四子」的前韓團EXO的中國籍成員黃子韜﹑吳亦凡﹑張藝興同鹿晗，四子命運已經大不同了。從前黃子韜的人氣不及三位，不過近年隨着他做自己在綜藝節目上大放異彩，又在影視作品上交出亮眼成績，令他受到不少人喜愛。最近又進軍電商領域霸氣答應粉絲的要求，推出新歌《中國CEO》展現熱血愛國一面，讓他的人氣遙遙直上再次令大家刮目相看。

「歸國四子」的命運已經大不同。（視察中國﹑黃子韜微博圖片）

偶像出身的黃子韜完全沒有偶像包袱，在參加綜藝節目《真正男子漢》時，無懼辛苦在軍營中接受訓練，汗水﹑眼淚都是實實在在的，拋去了偶像光鮮亮麗的一面，正因為如此率真的性格打動不少觀眾。隨後在女子選秀節目《創造101》中，他懶理甚麼偶像光環，在鏡頭前對着女孩們發火，道出許多金句：「想出道努力唱歌跳舞就這兩樣」﹑「做一個好人一個善良的人，比甚麼都重要，如果你連這個都做不到，你做一切都完蛋，沒有未來。」等等，用最真性情教導後輩令他圈粉無數。

在綜藝節目中展現真性情。（網上圖片）

近日他加入電商領域，卻遭到網友留言狠批指他直播帶貨做cheap自己，但他不畏言還忍不住開炮還擊：「從出道到現在，做任何事情都會備受爭議。你再怎樣酸我，也永遠無法超越我。」又坦言職業無分貴賤：「我擺明了告訴你，我就是要賺錢！明星做什麼不行啦？人家賺點錢還不行？誰不想賺錢呢，你告訴我？」真性情一面再次獲得肯定。

而他又在直播帶貨中詢問網友想要甚麼商品，承諾會做好統計幫大家去洽談。當中有網友提到要「九價疫苗」（HPV疫苗），沒想到他果真去傾談這項生意，在留言區回覆網友：「en（嗯）」，證實消息屬實，讓不少網友感到無比驚訝，直言他在做一件積功德的事情。

近日加入電商領域直播帶貨被網友吐嘈。（ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS微博圖片）

為粉絲的需求去傾談相關商品。（微博圖片）

繼承諾網友要求之後，黃子韜近日推出的新歌《中國CEO》正式上線。旋律節奏感明快，再加上歌詞寫出自己的態度，讓不少網友力推，其中有多句歌詞令網友印象深刻「就像我的產業鏈那麼豐富，路過的外國人在打量我」﹑「我一登場你不過如此」﹑「因為我是中國人，所以去任何地方永遠都會挺直了背」等，唱出了熱血男兒愛國一面，散發出一種自豪感，讓網友們一聽再聽，對新歌有讚無彈。

出新歌《中國CEO》被激讚。（龍韜娛樂微博圖片）