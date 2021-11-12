電影導演會執委會證石天死訊：致敬他對香港電影的努力奉獻

第十八屆香港電影導演會執委會發告證實石天死訊。



早前11月1日新藝城創辦人之一的石天傳出離世消息，他的好友黃百鳴接受傳媒訪問時稱未收到消息，但10月他曾與石天聯絡，當時石天正住院，他又指石天曾患癌，最近復發，石天的兩名兒子已回港陪伴老父。黃百鳴於11月2日就指石天細仔Dickson已證實了爸爸石天的死訊，因癌症於今年十月底病逝，享年71歲，遺願是希望可以低調處理身後事，故他的家人並未有張揚消息。



石天是香港影壇重要推手。（資料圖片）

公 告

石天（原名劉偉城）(1949-2021）於2021年9月20日病逝，享年72歲。

石天岀生於北京，三歲移居香港，曾為邵氏基本演員。

七十年代，功夫片大行其道，石天憑《蛇形刁手》、《醉拳》中的喜劇式表演，廣受歡迎。及後，與麥嘉、黃百鳴結緣，在1980年合組「奮鬥影業公司」，拍了《鹹魚番生》及《瘋狂大老千》。1981年，在得到財團支持下，招兵買馬，大展拳腳，新公司的創業作《滑稽時代》和《歡樂神仙窩》，都由他主演，叫好叫座，從此正式開啟了一個全盛的新藝城時代！

石天在1975年已首次執導電影《岀家人》。八十年代，除幕前演出外，更曾導演或監製無數作品，其中包括《追女仔》、《最佳拍檔》、《全家福》、《英雄本色2》及《財叔之橫掃千軍》等。

導演會全體執委對石天的離世，深表哀悼和懷念，致敬他對香港電影的努力奉獻，也懷念他和他代表的那個新藝城奮鬥年代！

第十八屆香港電影導演會執委會

2021年11月11日

第十八屆香港電影導演會執委會發告證實石天死訊。