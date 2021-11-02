最佳拍檔｜石天率新藝城打倒邵氏嘉禾　起重機倒吊半空拒用替身

於80年代打造無數經典電影的新藝城創辦人之一石天上月入院，因癌症復發於今年十月底病逝，享年71歲。



石天是香港影壇重要推手。（資料圖片）

石天是香港影壇笑匠，年輕時由於表情誇張，於邵氏時期演搞笑角色或反派居多，直到80年代末年紀漸長才較多嚴肅正經的角色演出。此外他更有「香港差利卓別靈」之稱，曾聯同麥嘉、黃百鳴、施南生、曾志偉、泰迪羅賓以及徐克等人組成「新藝城七怪」，打造多套出香港經典電影。

石天曾為電影《我的特工爺爺》客串演出。（微博）

要數石天最厲害一次不得不提由他監製和演出的動作喜劇《最佳拍檔》，電影當時在年初上映，石天演出口水泉一角，劇情講到他被人捉走後以起重機吊在半空中，在講出重要情報後墜下身亡。

據知該幕並沒有使用替身，全由他真身上陣、賣命演出，得到觀眾們的認可，電影當年更勁收2,700萬票房，成為香港電影史上首部票房突破2.000萬的電影，轟動全港亦是到目前為止香港最高入場人次的港產片，以強勢姿態打倒同期邵氏和嘉禾的賀歲片《少林寺》、《龍少爺》。

許冠傑成為當年片酬最高的男演員（逾200萬）。（電影劇照）

《最佳拍檔》其後令新藝城雄霸香港影壇，與邵氏、嘉禾鼎足而立，其後更成為80年代最賣座的經典電影系列，屢破香港票房新紀錄，同時電影亦令許冠傑成為當年片酬最高的男演員（逾200萬）。