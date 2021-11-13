梅艷芳｜城中名人追憶梅姐並宣揚粉紅力量　李樂詩呼籲關注乳癌

香港乳癌基金會在11月10日晚上假太古廣場百老匯MOViE MOViE舉辦《梅艷芳》電影慈善放映會，邀得一眾明星名人、企業家及慈善家出席共襄盛舉，共二百多人聚首三大影院，場面熱鬧。香港乳癌基金會主席霍何綺華女士在放映會上宣布，李樂詩小姐（Joyce Lee）答允出任基金會大使。李樂詩小姐亦有出席放映會，並呼籲大眾「邁出一步，對抗乳癌」，提醒女士應定期接受乳健檢查，及支持香港乳癌基金會的工作。

霍何綺華女士與陳凱韻、朱李月華 、劉鑾鴻太太Linda Lau及張淑儀醫生合照。

香港乳癌基金會《梅艷芳》慈善放映會在星光熠熠氣氛當中圓滿舉行。基金會榮幸邀得社會各界人士蒞臨支持，包括基金會大使Ms. Vivienne Tam；嘉賓高永文醫生伉儷、陳凱韻小姐、施永青先生、朱沃裕及李月華伉儷、楊傳亮BBS太平紳士、胡定欣小姐、陳敏之小姐、汪詩詩小姐、鍾麗淇小姐、周美鳳小姐、羅霖小姐、張玉珊小姐、陳曼娜小姐、劉倩婷小姐、楊小娟小姐、王玉環小姐等。一眾明星名人以行動宣揚粉紅力量，祈盼提高大眾對乳癌的關注，及早了解風險，並與身邊朋友互相提醒定期做乳健檢查，社區攜手對抗乳癌。

Vivienne Tam出席放映會活動。

早前參加過同樣由香港乳癌基金會舉辦的中秋送暖活動的陳敏之出席放映會時表示非常欣賞梅姐的幹勁，認為梅姐對自己要求很高，經常力臻完美，而且非常有義氣，對朋友和家人都100分，是無人可取替的巨星。關於女性健康方面，陳敏之留意到香港乳癌數字上升，並且漸趨年輕化，自己透過參加香港乳癌基金會的活動學到不少乳健知識，並定時做乳健檢查，認為預防乳癌的工作十分重要。

陳敏之出席電影《梅艷芳》放映會。

剛迎接40歲生日的胡定欣出席活動時亦表示經常做運動的最主要目的都是為了保持健康，認為身體健康才可以做到更多自己想做的事，希望大眾亦可以保持健康的體魄，繼續追求自己的人生目標。她亦透露不久前已做了婦科檢查，認為大部分疾病在早期都因沒有明顯症狀難以察覺，作為女性更加要開始定期檢查自己的身體，透過全面檢查得悉身體的健康狀況能讓自己安心。

胡定欣、朱沃裕及李月華伉儷合照。

王敏德與太太馬詩慧亦有出席活動，認為梅姐是一個時代的象徵，故十分期待這部電影。另外，陳凱韻（甘比），朱李月華女士及楊傳亮BBS太平紳士都希望藉着參與慈善放映會支持香港乳癌基金會的工作。談到推廣婦女健康及減低乳癌威脅，陳凱韻（甘比）認為每一位女性都需要定期自我檢查，保持健康體魄，並要時刻保持警覺；楊傳亮BBS太平紳士認為男士亦可以提醒身邊的女士及早進行乳健檢查，及早發現和治療。

王敏德與太太馬詩慧合照。

香港乳癌基金會主席霍何綺華女士在放映會上表示：「『香港女兒』樂壇天后梅艷芳遇到困難時的不屈不撓精神，以及對慈善工作不遺餘力獲得大眾肯定，希望藉放映會喚起市民的關注，過去二十多年乳癌數字一直上升，2019年最新數字每日13位女士確診乳癌，響起很大的警號。期望40歲以上的婦女，每兩年接受乳房X光造影檢查。」

霍何綺華女士與施永青及太太合照。

香港乳癌基金會大使李樂詩小姐為基金會拍攝的宣傳短片在放映會上首播。她在短片中提到，今年8月確診乳癌，為了能夠與家人享受天倫之樂，她願意接受全乳房切除術。現時她已踏上康復之路。她表示因家族病史的緣故，自己有做定期乳健檢查，因此及早發現病情並接受適切治療。她呼籲其他女士提高警覺，定期接受檢查。

李樂詩與鍾麗淇合照。

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