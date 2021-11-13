奔跑吧 | Angelababy化身「大媽」晨練　網友激讚：公園最靚阿姨

Angelababy常駐的真人騷《奔跑吧·黃河篇》第二季於10月尾開播，每集挑戰不斷。最新一集中，Baby化身「大媽」，引起不少網友熱議。



Baby頭戴厚重的黑色假髮與老年眼鏡，身穿紅灰色棉服同黑色運動褲，繫了一條紅色與裸色漸變頸巾，一隻拖著黑色斜挎手袋，另一隻手拎著鮮紅色保溫杯，還戴著口罩，遠看完全認不出是Baby。

Baby化身「大媽」。（微博＠Angelababy）

今次的任務是，找到公園中玩太極柔力球的市民，練習後完成指定動作，並獲得市民認可，且不被發現即為成功。Baby走到公園，尋找市民教授太極柔力球，雖然是「大媽」裝扮，但她似乎忘記了面對的市民應該是「同齡人」，竟脫口而出：「阿姨，您有空嗎？您教教我們唄。」幸好對方沒有發現。

Baby脫口而出叫對方阿姨，完全忘記了自己偽裝的年紀。（視頻截圖）

很快，Baby便融入了玩太極柔力球的隊伍中，還做得有模有樣，市民更給予10分滿分，順利完成任務。

對此，網友們紛紛大讚Baby：「即使是老年裝，依舊無法阻擋baby那獨有的魅力」、「公園裡最靚的阿姨」、「感覺還是挺年輕的老太太」等。