慶餘年｜吳剛爆年底開機拍攝第二季　同時連第三季一齊拍

今年3月於無綫播出的內地劇《慶餘年》大受歡迎，全劇平均總收視都有25點非常不俗。而該劇播畢之後就有消息傳出會拍攝第二季，就在上月的騰訊發布會上，劇組果真宣布將會開拍第二季，但未公開何時拍攝。

不過在劇中飾演陳萍萍的內地男星吳剛，近日接受內地媒體訪問時就爆出今年年底或明年初會開機拍攝，而且不止拍攝第二季而已，連第三季亦一起拍攝，讓不少網友非常期待。

《慶餘年》在香港都好受歡迎 ．（《慶餘年》微博圖片）

據吳剛接受媒體訪問透露時表示，《慶餘年》應該會在今年年底或明年初開機，兩季一起拍攝。還表示同男主角張若昀加入「催更團」，催促編劇王倦快點完成劇本，非常好笑。另外，據網友貼出的網劇拍攝備案公示，果真見到《慶餘年》第二季﹑三季在名單上，而且各拍攝30集，讓網友們為之興奮。

吳剛表示劇集會在今年年底或明年初開機。（《慶餘年》微博圖片）

網上爆出兩季一起拍攝。（微博圖片）

另有不少網友都好關心劇集是否由原班人馬演出，上月出席騰訊發布會的張若昀就向大家派定心丸，在微博說道：「恍然間三年已過去，站在這裡啟動第二季的瞬間，一些奇妙的感覺再度在我心中拉近了時空與角色的距離。這一次，當我再次站在故事的起點，我的身邊有了弟弟妹妹，有了王大人，有其他因為工作原因沒來出席的各位伙伴，還有了五位老父親。我，和小范大人，都已和那個故事與世界產生了連接和羈絆，當然不用說我們之間的。」簡接表明原班人馬出演。

張若昀上月出席騰訊發布會，劇組宣布將會開拍第二季。（（騰訊影業微博圖片））