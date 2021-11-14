汪小菲抖音「兩動作」同大S離婚似成定局？阿媽仲Like埋呢個post

汪小菲與大S之前鬧出離婚風波，不過最後似乎已平息，但外界仍不停傳出兩人要離婚，就只在等時機官宣。



日前有網友發現汪小菲將抖音上有關大S的動態都刪除，連自介改成「小玥儿他爸」，因此離婚傳言又再起。

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汪小菲把抖音帳號名稱改成「汪少菲」之後，12日大陸網友發現汪小菲把內容動態設成「半年可見」，於是在他的抖音帳號內已搜不到關於大S的動態內容，而且在自介上也改成「小玥儿他爸」，完全不提大S，有網友跑去汪小菲母親張蘭的帳號下留言詢問，張蘭雖沒有留言回應，但是按讚了關於兒子與大S離婚的留言。

網友見到這樣的情況，紛紛猜測兩人是否離婚了，「汪小菲不想剝蝦」、「這對離婚全網支持」、「汪小菲終於不用在兩地跑了」，不過有些網友發現汪小菲微博上關於大S的貼文沒有刪除，因此認為這只是假傳聞。

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