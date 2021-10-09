汪小菲台灣隔離追睇《魷魚遊戲》　觀後感「話中有話」惹網友熱議

台灣藝人大S（徐熙媛）在6月初的時候，單方面對外宣佈同老公汪小菲離婚，事件掀起極大關注，隨後家人出面解釋他們夫妻二人只是在吵架說氣話而已。當時外界對他們離婚一事有許多猜測，其中就有指疑汪小菲經常在微博發表有關兩岸的政治言論而賠上婚姻等。

而離婚事件發生近四個月，9月底汪小菲原來已飛抵台灣進行隔離，等待一家人團聚。未料，在隔離期間原來他都有追看Netflix韓劇《魷魚遊戲》，更在微博發表觀後心得，字裡行間似乎別有他意，但沒多久該則貼文就秒刪除，讓不少網友嘲諷是怕大S生氣才刪文，引來熱議。

汪小菲目前在台灣隔離中。（汪小菲微博圖片）

汪小菲在微博上貼了一張播映中的《魷魚遊戲》照片，揚言自己看到最後一集時發現，原來背後的老闆都是講英文：「在這個劇裡老闆都是講英語的，想讓你死，讓你活都是遊戲，既表現了他們的憤怒，更是背後的無奈。」似乎話中有話。

汪小菲的貼文似乎話中有話。（劇照）

隨後話鋒一轉他表示：「我們講中文的，不想也不會活在這個遊戲裡，國強才能自強，未來的規矩我們自己定。」還揚言我們最紅的劇叫《長津湖》，然而這一番說話明顯是愛國論，不少網友都看得出他非常愛國，但沒多久後該貼文就被秒刪除。引起不少網友表示該貼文敏感度頗大，而字眼上亦有濃濃的愛國情懷，所以猜測指為免再次引起大S不快而刪除文章。

《魷魚遊戲》目前受到全球追捧。（劇照）

汪小菲推介《長津湖》這部電影。（《長津湖》微博圖片）