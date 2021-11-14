王思佳超緊身「透視禮服」出席走鐘獎　自爆上圍太勁要咁先着得落

台灣藝人王思佳近來開啟YouTube頻道「王思佳的王美頻道Beauty Wang」，她在片中自然活潑的分享王美語錄，吸引一票粉絲追隨。



王思佳13日以「創作者」身份出席由上班不要看舉辦的第3屆走鐘獎頒獎典禮，謙虛表示：「做頻道1年多，是抱著蹭熱度的心情來，他們都蠻敬老尊賢，都說『思佳姐好』，我才要跟他們拜碼頭，原來YouTuber圈比較溫暖。」

為出席典禮「給下馬威」着透視戰服 自爆要擠完人奶才穿得下（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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王思佳認為藝人經營自媒體是加分，更能在影片中展現自己，「我很喜歡講話、很喜歡表現自己的人，有時可讓觀眾朋友認識真正的我們，有時我們在電視節目中要擔任『打手』的角色，要比較兇狠，觀眾會替我們貼標籤，做自媒體後可以真正做自己」。

王思佳透露，為了出席典禮「給下馬威」，花了4萬5000元台幣租身上的透視禮服，肩紗設計飄仙氣，她現場轉一圈，笑稱像是Elsa的媽媽：「我本來要花12萬租一套，但要給我拍好拍滿！我沒有贊助，一大早就起來妝髮。畢竟藝人不能輸，有年紀的女藝人有一整套SOP，我還有要餵女兒母奶，大概9點起來，要先擠完、排空，這件衣服才穿得進去。」

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