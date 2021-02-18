台女星王思佳親授馭夫術　放任丈夫識異性：放開反可以留住他的心

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-18 21:00

38歲台灣女星王思佳說話直率，而她在台灣節目常以「貴婦」形象示人，常常大曬自己的名牌袋、名牌服飾收藏。她與從事貿易行業的美籍華裔丈夫Joe在2016年結婚，當時婚禮在台灣W Hotel舉行，婚禮開支達200萬台幣（約港幣55萬），丈夫求婚時送上2.5卡鑽石戒指，在婚禮上又再送上鑽戒，因此不少人都會形容王思佳是嫁入豪門。

王思佳不時被問及「如何嫁入豪門」，更曾試過在Instagram上幽默回應「網友問我如何嫁豪門，如果你不是個熱門，起碼也要像我一樣是個冷門，如果什麼門都不是，那真的無門，想進什麼門，自己要先自成一門」，意思即指女生若想要找到理想的終生伴侶，先要成為更好的自己，才能吸引到「相同氣質」的另一半。此言一出，讓網民大讚有智慧。其實王思佳常常大方在節目上分享愛情觀及「馭夫術」，經營關係的智慧值得不少女生學習。

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王思佳放任丈夫「識女仔」：沒比較沒傷害

王思佳曾在節目《單身好不好》直言丈夫的前任「都很辣，全都是外國人，他覺得亞洲女生都會控制男友」，她在拍拖期間卻從不管他，縱然是異地戀，卻從不會要求他定時「報道」，也從不會限制他與異性朋友來往。她反而常鼓勵丈夫認識不同異性，「沒有比較，沒有傷害，他一定不會看到比我好的（女生）。」最後王思佳與丈夫異地戀1年，約會12次，對方就願意「定下來」，並向她求婚。

王思佳與丈夫拍拖1年便訂婚。（IG@pinksophia0818）

現在自信爆棚的王思佳坦言這段感情能開花結果全賴「時機」，「20多歲的時候我也是個黏人女友，遠距離戀愛對我而言根本是不可能，30歲後我突然換個心境。我恍悟在戀愛中常常檢查男友行蹤不是對他不信任，而是對自己不信任，覺得自己不夠好。」於是她努力「裝備」自己，讓自己充滿自信，這樣就不會再對男友「疑神疑鬼」。

王思佳「以退為進」解決婆媳關係：他的心會偏向你

婆媳問題是不少女生面對的煩惱，而王思佳面對維繫婆媳關係同樣有獨門心得，她曾上傳影片分享如何應對婆媳糾紛，大方態度同樣獲得網民大讚，直指她有「女性智慧」，不論男友、奶奶、朋友都無法抵擋她的魅力。

王思佳曾在影片中講述處理婆媳糾紛的心得。（YouTube@王思佳的王美頻道）

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