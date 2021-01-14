台灣女藝人王思佳手袋收藏眾多，以Chanel為首，曾用40幾萬台幣入手一個Chanel Vintage手袋也不手軟，她的言論也非常出位：「如果你人生有跟廢物交往過，你就一定要買個廢包。」 繼手袋分享後，她又分享球鞋（波鞋）收藏，其中有1對現在的炒價更去到30萬台幣（約8萬多港元），絕對不輸1個Chanel手袋。

王思佳繼分享手袋，便教大家如何投資保值波鞋。（pinksophia0818@instagram）

王思佳開Youtube分享手袋、波鞋收藏 一對波鞋升值8倍

38歲的王思佳父親是曾任臺灣高等法院檢察署檢察官，老公則是位商人，家境不俗。你或許說不出她的作品，但對王思佳收藏的戰利品一定略知一二，她更因獨到眼光，每當談及購物、升值手袋、波鞋便會受到台灣綜藝節目邀請。

近期，她更開了Youtube頻道「王思佳的王美頻道Beauty Wang」，不時分享她的戰利品與收藏，單在「雙11」的購物中，她便花了11、12萬台幣（約3萬多港幣）。

▼▼▼按圖看王思佳的名牌手袋櫃，及對投資波鞋的看法多霸氣▼▼▼

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以為女生只買手袋收藏？自運動風的盛行，波鞋也成為女生的愛鞋之一，特別是小白鞋，但論到保值或升值潛力它便不是好選擇，王思佳便分享她的投資波鞋之道，教女生可入手哪些波鞋保值，她霸氣說：「投資自己有賺有賠，投資男人有去無回，投資球鞋路人會回。」一對好的波鞋就算不保值，也能得人讚賞。

▼▼▼愛美的王思佳一向愛穿高跟鞋，無他，就是顯瘦顯腿長，但近年也開始對波鞋感興趣，而且每對都非常特別，她更分享哪款波鞋適合初學投資者入手，按圖看看她有哪些搶手款，有1對現在的炒價更去到用30萬台幣（約8萬多港元）▼▼▼

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王思佳教1招小巧思 穿波鞋也能顯瘦顯高

有些女生不能放棄高跟鞋是它能令雙腿修長、顯瘦又顯高，王思佳曾經也是其中一員，她指高跟鞋的跟可以展示到腳背，因而有顯瘦和顯腿長的效果，但她發現只要在鞋中做1個小巧思，穿波鞋也同樣能有穿高跟鞋的效果，而且波鞋舒適程度好百倍，讓人愛不釋手。

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