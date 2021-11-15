Britney Spears身家遭父親吸剩呢個數　被迫狂工作逾半收入唔到手

【Britney Spears／布蘭妮／小甜甜】曾經是粉絲眼中的「小甜甜」而紅極一時的Britney Spears，由於幾度在公眾眼前失控，遭判由父親傑米（Jamie Spears）監管她的一切，讓她過了13年沒有自由的日子，直到美國時間12日才由法官宣布她的監管期結束。
Britney Spears目前的身家，根據「福布斯」估算，約為6000萬美元，雖然和一般人相比也算是非常豐厚，但與跟她差不多時期在樂壇走紅的Jennifer Lopez、Jessica Simpson等相較，她們的資產都破億美元，顯然Britney Spears的事業並沒有經營得很好，她的父親傑米算不上很會操作。
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儘管如此，傑米每個月據傳還向Britney Spears拿一萬多美元的薪水，再加上每個月2000美元的辦公室租金，而Britney Spears在拉斯維加斯駐唱、賺進1億3800萬美元，他順勢抽1.5%的佣金，又是200萬美元入袋。
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Britney Spears有如他的搖錢樹，辛辛苦苦表演的收入卻都讓傑米給搶去大半，直到現在傑米再也不能監管她，他的律師還提出要向Britney Spears索賠，氣得Britney Spears直呼要為自己討回公道，因而傑米深陷危機，很有可能會吃上官司，恰巧與重獲自由、喜極而泣的Britney Spears是完全不一樣的心情。
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