網絡熱度搜查｜冠軍大熱門Marf IG粉絲激增　有位參賽者升9倍

又來到今個星期的「網絡熱度搜查」，今次再跟大家跟進無綫、J2和ViuTV的多個節目在網絡上的討論度，究竟有多少人講、又究竟哪個節目得到網民的最熱烈討論。兩大電視台為觀眾帶來不同類型的節目，參考數據洞察工具Crowdtangle的數據，立即跟大家看看哪個節目的討論度最高，再從中分析一下當中的原因！



《全民造星IV》以打造女團為目標。（資料圖片）

這次的網絡熱度統計是根據周一（15日）前的24小時內，節目在Facebook和Instagram的發文、轉發等的互動計算總數，且亦有顯示相關的發文總數。以Facebook的數據來看，《星空下的仁醫》繼續以27萬的互動排第一名，且數據比起上星期的22萬還要多，看來無綫在Facebook上的宣傳做得足！而《全民造星IV》就以7萬排第二，兩者相距兩倍有多。相反，在Instagram的互動數量方面，《全》就在這邊排第一，最多人講！有16萬的互動！而第二就是TVB的劇集《換命真相》，可見節目的受眾有不同，且在不同的平台有不同的熱度！

《星空下的仁醫》在Facebook上的討論度最高！（劇照）

點擊下圖看各節目在Facebook上的網絡熱度︰

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此外，還可以看看網民到「維基百科」網站的搜尋次數，去了解更多，根據11月7日至11月14日這個星期的搜尋數據，《星》同樣是以大幅度拋離其他節目，第二和第三位分別就是《換》和《全》。

點擊下圖看各節目在Instagram上的網絡熱度︰

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各節目在「維基」的搜尋次數。（網站截圖）

《全》以打造一隊女團為目的，在網絡上的討論度不低，一班參賽者亦人氣急升，尤其是一些實力或外表突出的參賽者，IG的粉絲數量更是急升幾倍！所以今次跟大家看看幾位最多人討論的參賽者究竟在出場前和出場後IG的粉絲增幅。當中有「女版姜濤」之稱、年僅 19 歲的Day（許軼）的IG粉絲由4千多人急升至1.7萬人，是原本的4倍。Day表示別人說她似韓國女團BLACKPINK 的Jennie和Lisa混合體。而「女版Ian（陳卓賢）」何佩（何佩婷）就由4千多個粉絲升到1.9萬粉絲，更是原本的5倍，還有被指有冠軍相兼可以是全能型女團成員的Marf（邱彥筒）IG粉絲就由4千升至2.4萬，急升2萬人，相當厲害！令人意外的是穎蕎的IG粉絲亦由一千多人升到近一萬，升足9倍！

點擊下圖看哪位參賽者的粉絲最多！