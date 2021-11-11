馬浚偉自爆曾跟樂易玲冇偈傾　當年傳不甘被公司冷待提早解約

藝人馬浚偉曾是TVB當紅的小生之一，他今年4月任TVB藝術訓練中心校長，5月擔任香港電台的創作總監，工作忙碌。日前，他在港台節目《同理‧繼續傾》與主持陳小芝、彭詠儀大談過去的恩怨情仇，他亦認曾跟任無綫高層多年的樂易玲不咬弦，但近年已經破冰，關係不錯。



馬浚偉跟樂小姐現在是好友。（IG@ma_chun_wai）

馬浚偉和主持分享自己個人觀點，表示︰「你check返我啲紀錄，我對事㗎咋，事情一過，如果我哋係誤會嘅，自然會解決。如果唔係誤會，係事實嘅，咁咪無緣再見啦，但係呢個仇恨亦都唔需要記啦。」

講到這裏，他以自己和樂小姐的關係為例，「曾經我同樂小姐都係唔係太過能夠傾得到偈，甚至係不咬弦，你睇返新聞都知㗎，但呢4、5年間，我同佢嘅感情非常之好，而家我同佢好好朋友，我哋禮拜日一齊返教會𠻹，我同佢家人、同身邊好多都好好朋友，係真係好朋友，唔係扮friend，乜都講，佢好多時有啲唔開心，佢都係打畀我。」馬浚偉2012年宣布與無綫提早解約，有傳他不甘心被公司冷待，他當時回應指自己從來不求加人工和得獎，只是遇上樽頸看不到將來發展，感不安而離開公司。

馬浚偉現在身兼多職。（IG@ma_chun_wai）

之後馬浚偉又講到跟林敬剛（King Kong）的關係，現在二人是好兄弟，但他們以前曾經也發生過一件事，發生在14、5年前，當年他們互不相識，馬浚偉跟江華因為生日時間差不多，所以那年一齊慶祝，江華就叫了林敬剛一同去，「咁我同佢（林敬剛）唔熟㗎嘛，呢個衰仔林敬剛，我根本同佢唔熟，小弟當時喺TVB已經孭咗做主角，King Kong都仲係打拼緊，都仲係三、四線到，但係我從來覺我冇所謂，你係演員咪得，點知呢個衰仔飲醉酒，無端端發酒癲，指住我嚟鬧，話我生日party唔約佢，我都唔識你，我生日party做咩要約你。」當時江華就趕走他，自此之後，馬浚偉就好怕林敬剛。

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直到2002年拍《洛神》時，就遇到林敬剛，當時回想跟他發生過的事，心想︰「呢個人傻㗎喎，陣間會唔會又拍拍吓戲喺度飲酒鬧我㗎。」但那次就令他對這個人完全改觀，事關林敬剛的工作態度令他心生佩服，守時、熟讀劇本、咬字好。後來林敬剛主動向馬浚偉提到當年醉酒鬧他一事，且向他道歉，他們自此成為好朋友。馬浚偉說︰「佢而家喺內地做嘢，做埋『陳皮大王』，又做咗萬梓良徒弟，好戥佢開心，啱啱前兩日我哋先通電話，話畀我聽啲近況，我覺得人生就係咁，有啲誤會未必係長久，事過就境遷。」

馬浚偉又講到跟林敬剛已冰釋前嫌。（視覺中國）

馬浚偉拍《洛神》時演出過曹植這角色，他講起近日Tesla行政總裁Elon Musk在社交平台引用《七步詩》，令當年馬浚偉演曹植的Cap圖再被翻出，他笑言︰「幾千年我終於打入國際市場，估唔到計『黃雨（代言人）』之後又整單咁嘅嘢畀我，連電動車都關我事。」非常搞笑。

陳豪（飾曹丕）逼令馬浚偉（飾曹植）七步之內作詩。（YouTube影片截圖@TVB）

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