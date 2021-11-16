梅艷芳近藤真彥世紀合唱片翻hit　唱到甩嘴氣氛尷尬成就經典一幕

電影《梅艷芳》上映，講述已故天后梅艷芳的一生，當中一樣令人關注的是她的感情事，當年她跟近藤真彥的一段關係撲朔迷離。近日，梅姐和近藤真彥的一段合唱片翻hit，二人在1986年的《第五屆新秀歌唱大賽》「世紀合唱」，梅姐先勁歌熱舞唱出《冰山大火》，之後和近藤真彦合唱《夢伴》，事實上，歌曲原曲亦是改編自近藤真彦的《夢絆》，所以他是原唱者。



梅姐和近藤真彥合唱。（影片截圖）

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片段中，梅姐和近藤真彥用日語和廣東話合唱。梅姐簡單介紹對方出場，二人碰面後禮貌的握一握手，之後就開始唱歌，他們唱歌時雖然沒有肢體接觸，但也感受到一對緋聞男女的相處，空氣中有種尷尬氣氛，而近藤真彥唱了幾句也出現「甩嘴」的情況，不禁背台尷尬笑，近藤真彥全程亦顯得「怕怕醜醜」，反而是梅姐整首歌都唱好之餘，也能輕輕的跳舞，比較自然。他們唱完歌後，近藤真彥用日語講了一段說話，而梅姐亦當翻譯，非常有默契。

天后梅艷芳的一生傳奇。（視覺中國）

有指，梅姐和近藤真彥在1984年，於一場酒會上結識來香港開演唱會的日本男神近藤真彥，直到隔年相遇，對方還認得她，擦出愛火後，男方追求她，但有傳當時近藤真彥身邊早有女友中森明菜。

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