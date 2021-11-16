陳苑澄2018年港姐重新發展事業　其餘11位決賽佳麗近況天淵之別

陳苑澄（Tania）前日（14日）與老字號酒行太子爺拉埋天窗，除了做足過大禮之餘，出門儀式亦有姊妹團反傳統着粉紅色西裝陪行，晚上婚宴Tania換上一件露背紅裙，戴到滿手金器，一眾好友例如As One成員蘇皓兒（Chloe）及陳葦璇做姊妹團，而TVB好友劉佩玥、鄧卓殷都有出席。

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Tania是前女子組合As One成員，於2018年參加香港小姐進入12強後加入TVB，3年間雖然沒有甚麼大作，不過都拍了不少劇集，事業算是慢慢起步。

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講起2018年港姐，當年的12強之中，真正「撈得起」的人並不多，暫時只有一位能在劇組站穩陣腳，其他人有些離開了TVB，有些慘成邊緣人。

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