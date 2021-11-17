換命真相｜張頴康演技值有更好發揮　4歲遭父母拋棄歷盡悲慘人生

已踏入結局周的《換命真相》，隨著劇情推進，真相愈揭愈多，出人意表的情節亦接連發生。昨晚劇情講述家純（蔣家旻飾）吃了有毒蘑菇昏迷後，在醫院醒過來後記起時光（譚俊彥飾）是哥哥，並忘掉了與朴寶劍（朱敏瀚飾）的回憶；家純自揭是由原時空穿越過來，並指Nic（張頴康飾）才是害死時光及Hailey（鄧佩儀飾）真正兇手。得知自己報錯仇的時光大感傷痛，反思Nic成魔原因，並落力再企圖「調整」歷史，結果成功將Nic奸變回忠，二人兄弟情重燃。與此同時，殺手史東（彭懷安飾）甦醒，新一輪危機似乎一觸即發….

張頴康黑化真係做得幾好。（劇集截圖）

談到Nic黑化，不少網民留言早有先兆，並盛讚張頴康演技出眾：「都估到佢係衰仔嚟，冇理由做閒角」、「張頴康好戲呀，有層次！」「張頴康其實係幾好，TVB畀佢做男一啦！」由於Nic最終因時光的「調整」再由奸變回忠，網民再度陷入「Big Boss」是誰迷思，最高嫌疑人暫為康永仁（林韋辰飾）及史東。

張頴康唔知今年有冇獎攞？（劇集截圖）

早前接受商台節目訪問時透露渴望做男一，並且為目標設時限，更敢言「再等不到會離開」。阿康在接受《香港01》訪問時表示：「其實嚟近我都40歲，作為一個男演員喺40至50歲呢段係黃金時期，咁所以我就同公司講，如果一線嗰啲演員唔得閒，就可以搵吓我。但如果去到某個時刻都等唔到，我會選擇離開，咁所以呢啲我都話唔埋。到時可能會出去行個圈，我已經有心理準備，始終人生苦短，如果喺有限嘅時候，都做唔到，我諗我會想出去試吓。」

張頴康早前接受《香港01》訪問。（資料圖片）

在無綫節目《如果這樣生活》中，阿康曾剖白自己的悲慘身世：「嗰一年我得4歲，要揀跟阿爸定跟阿媽，但其實我冇得揀，因為只有阿嫲會留喺我身邊；嗰一年我30歲，我可以揀慶祝或者唔慶祝我嘅生日，但係其實我冇得揀，因為我一定唔會慶祝，因為之前嗰26個生日，冇一個我唔係流住眼淚咁過。我有諗過，可能呢一世都唔會再見番媽媽，又或者呢一世都冇可能有完整嘅家，好好彩，只係可能。嗰一年我36歲，我第二個仔小花生出世，多謝太太，原來一家人整整齊齊、簡簡單單咁生活係咁好呀！」張頴康這段獨白感動不少觀眾，其實在他4歲時因媽媽離家出走，把他拋棄：「嗰陣佢有問我跟唔跟佢走，但我唔想離開嫲嫲……佢一走就走咗幾十年，如果重新嚟過，我打死都唔智放手！」

張頴康重蜇往事，忍唔住喊足4日！（電視截圖）

媽媽離家出走後，張頴康的爸爸返大陸再娶後，兩父子亦幾乎沒有聯繫，一直都是由嫲嫲照顧他，陪他讀書寫字，令他的童年不再孤單。雖然媽媽狠心拋棄自己，但張頴康從未有放棄尋找媽媽的念頭，因為他從不用藝名，希望媽媽可以找到自己。自從與太太麥雅緻結婚後，張頴康直認太太彌補了他童年的缺口：「好多時都係睇你自己滿唔滿足你而家擁有嘅嘢，我就覺得自己好好彩，可以做緊自己鍾意做嘅嘢，出嚟都唔覺得自己開工，似玩！返到屋企對住小朋友又係咁開心，所以覺得自己無憾！」

張頴康有個幸福美滿家庭﹗（Facebook：@張頴康麥雅緻）

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