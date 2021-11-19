伊能靜稱從不在老公面前補妝被批「大話精」曾恥笑梅艷芳單身好慘

【梅艷芳／伊能靜／秦昊】台灣女星伊能靜和小10歲的秦昊結婚已經6年，她經常分享家庭生活的點滴，可以看得出來相當用心經營婚姻以及親子關係。近日在內地綜藝節目中，她提到至今仍然維持不在秦昊面前補妝的習慣，此話一出引起兩派網友討論。
伊能靜作為觀察嘉賓，在節目中討論戀愛真人騷中的男女主角的互動，約會中女主角自然地在男方面前補妝，節目另一位男性觀察嘉賓姜振宇見狀好奇發問，「女生在男生面前，補妝算是某種歸屬感嗎？」
【相關圖輯】伊能靜批梅艷芳單身「好慘」 台醫生分析背後心理：其實她很辛苦（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
女星宋雨琦認同，認為若是雙方相處融洽、關係舒服，在對方面前補妝是很自然的行為，不過伊能靜卻說：「我到現在都不在我先生面前補妝。」因為不想讓男方見到補妝時表情比較不美觀的一面，她認為因為喜歡，才會希望能在對方面前保持完美的一面。
【圖輯】53歲伊能靜最新近照回春30年完全唔同晒樣！（點擊睇伊能靜最新變樣靚相、P圖前P圖後分別，以及她的其他靚相👇👇👇）
+23
對此，網友呈現兩極反應，一派網友支持伊能靜的看法，坦言有時候補妝的姿態的確會不想被看到，另一派網友則吐槽：「素顏都見過了，怎麼可能補妝沒見過？」更有人直呼：「伊能靜好假。吃喝拉撒都在一起，還在意補妝補個口紅這點小動作？」
我們戀愛吧3 | 2020亞姐季軍高文君參加真人騷 顏值身材受盛讚53歲伊能靜最新近照回春30年完全唔同晒樣 網民喊驚：第二個人嚟庾澄慶低調暗撐19歲兒子小哈利出道 曾作女裝性感打扮無損父子情伊能靜被網友質問立場 霸氣回應成熱搜「我是中國人」伊能靜19歲囝仔小哈利以獨立歌手出道 自我介紹影片靚仔過韓星大S離婚｜傳相隔兩地成離婚主因 圈中多對中台夫妻一樣愛得煙韌
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】