伊能靜稱從不在老公面前補妝被批「大話精」曾恥笑梅艷芳單身好慘

【梅艷芳／伊能靜／秦昊】台灣女星伊能靜和小10歲的秦昊結婚已經6年，她經常分享家庭生活的點滴，可以看得出來相當用心經營婚姻以及親子關係。近日在內地綜藝節目中，她提到至今仍然維持不在秦昊面前補妝的習慣，此話一出引起兩派網友討論。



伊能靜作為觀察嘉賓，在節目中討論戀愛真人騷中的男女主角的互動，約會中女主角自然地在男方面前補妝，節目另一位男性觀察嘉賓姜振宇見狀好奇發問，「女生在男生面前，補妝算是某種歸屬感嗎？」

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女星宋雨琦認同，認為若是雙方相處融洽、關係舒服，在對方面前補妝是很自然的行為，不過伊能靜卻說：「我到現在都不在我先生面前補妝。」因為不想讓男方見到補妝時表情比較不美觀的一面，她認為因為喜歡，才會希望能在對方面前保持完美的一面。

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對此，網友呈現兩極反應，一派網友支持伊能靜的看法，坦言有時候補妝的姿態的確會不想被看到，另一派網友則吐槽：「素顏都見過了，怎麼可能補妝沒見過？」更有人直呼：「伊能靜好假。吃喝拉撒都在一起，還在意補妝補個口紅這點小動作？」

伊能靜在節目中自稱從不在老公面前補妝，被網民批評「好假」、「說謊精」。（節目截圖）

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