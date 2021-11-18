楊冪劉濤因劇集「濾鏡」太重被詬病　內地有專業後期修臉團隊！

內地影視作品近年來「美艷濾鏡」似乎越來越嚴重，在上周開播的劇集《一見傾心》中，男、女主角陳星旭、張婧儀在美顏與磨皮功效下，面色慘白，五官失去棱角，嚴重失真，遠不如路透相精緻。而《斛珠夫人》中，楊冪的柔光濾鏡也遭到網友詬病，感覺似隔了一層霧，看不真切。



《一見傾心》中的張婧儀，在美顏、磨皮的後期製作中，面色泛白，唇色艷麗，輪廓也沒有那麼清晰。（視頻截圖）

之所以會出現這樣的情況，當中有片方，也有藝人的原因。據內地媒體報道，有影視後期人員透露，現在演員臉上的瑕疵全部都是由後期製作處理，除了一些基本的磨皮與擦拭痘印等，還有些片方同藝人會提出奇葩的美顏要求。譬如在不失真的情況下，已經進行磨皮、瘦臉等處理，但還被要求繼續磨皮，繼續瘦臉，甚至是讓後期將女演員有些歪的臉用特效「正」過來。該人員續指道，曾經一套動作片全片總共不到2000個鏡頭，當中800個鏡頭需要特效，400多個是給男主角「修臉」。

劉濤在《星辰大海》中也有很重的濾鏡。（視頻截圖）

或者對於演員「臉部」的要求越來越多，現在出現了專業為演員修臉的後期團隊，由瘦臉到化妝等，可以全方位處理。該團隊人員表示，一般一套30集的電視劇，每集大概600個鏡頭，如果主演佔一半，且每個鏡頭都要修臉的話，至少需要兩三個月時間。

鞠婧祎套套劇的濾鏡都很嚴重。（視頻截圖）

這樣的專業團隊，收費自然不菲，都是以秒計算。貴的團隊，修一秒鐘鏡頭高達8000元（約9760港元），便宜的也要3、4000元（約3660、4880港元）一秒。如果項目遇到後期費用超支，有的片方會自己買單，也有的會提前與藝人約定，修煉費由藝人方承擔，因為很多時候美顏需求是藝人方提出。

楊冪在《斛珠夫人》中的柔光濾鏡不算太失真。（視頻截圖）