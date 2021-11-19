國家廣電總局召開主題電視劇推進會　稱堅決破除天價片酬等頑疾

國家廣電總局繼「吳亦凡事件」後，就流量明星、天價片酬、飯圈等推出了不少新規。日前，局長聶辰席在「我們的新時代」主題電視劇重點項目推進會上，再度針對娛樂圈提出要求。
聶辰席指，製作機構、播出平台要真正尊重觀眾審美，摒棄浮躁心理，拒絕資本綁架，營造風清氣正的良好生態；各級管理部門要堅決整治不良傾向、不正之風，破除天價片酬、「唯流量論」、注水劇等頑疾，抵制浮躁作風，確保行業健康發展。
今年可謂是內地娛樂圈動蕩的一年，由年初的鄭爽，到年中的吳亦凡，其後霍尊、張哲瀚、錢楓、趙薇、李雲迪等都因不同的問題遭到封殺。而流量明星Angelababy、楊冪、迪麗熱巴、龔俊、肖戰等更是沉寂了數月才逐漸恢復動態。對此，網友們在留言區各抒己見：「措施呢？方案呢」、「廣電總局應該先立一個《片酬法》」、「國家廣電總局打鐵還要自身硬、利益集團及藝人撈錢一夜暴富的娛樂節目必須停播」等。
+7
楊冪Angelababy終亮相大型活動 五大流量藝人沉寂數月曝光度驟減陳道明批流量明星摧毀優秀創作者名譽 網友：他女婿就是幕後推手北京市廣電局將加強明星代言廣告規範管理 馬伊琍等曾因代言出事廣電總局再出新規 抵制違法失德藝人發聲出鏡與唯顏值畸形文化中國演出行業協會發布公告 要求經紀機構承擔藝人教育管理責任