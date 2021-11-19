國家廣電總局召開主題電視劇推進會　稱堅決破除天價片酬等頑疾

國家廣電總局繼「吳亦凡事件」後，就流量明星、天價片酬、飯圈等推出了不少新規。日前，局長聶辰席在「我們的新時代」主題電視劇重點項目推進會上，再度針對娛樂圈提出要求。



聶辰席指，製作機構、播出平台要真正尊重觀眾審美，摒棄浮躁心理，拒絕資本綁架，營造風清氣正的良好生態；各級管理部門要堅決整治不良傾向、不正之風，破除天價片酬、「唯流量論」、注水劇等頑疾，抵制浮躁作風，確保行業健康發展。

網絡圖片

今年可謂是內地娛樂圈動蕩的一年，由年初的鄭爽，到年中的吳亦凡，其後霍尊、張哲瀚、錢楓、趙薇、李雲迪等都因不同的問題遭到封殺。而流量明星Angelababy、楊冪、迪麗熱巴、龔俊、肖戰等更是沉寂了數月才逐漸恢復動態。對此，網友們在留言區各抒己見：「措施呢？方案呢」、「廣電總局應該先立一個《片酬法》」、「國家廣電總局打鐵還要自身硬、利益集團及藝人撈錢一夜暴富的娛樂節目必須停播」等。