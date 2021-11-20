早霸王｜男聽眾終鼓起勇氣表白　結果錯愕連森美都嚇窒

由森美、小儀同Marco主持嘅《早霸王》環節「你知道唔知道有人掛住你」，今早播出一集，一名叫亞榮嘅男聽眾希望透過節目，向相識20多年嘅女性友人表白。「因為佢下星期移民加拿大，一直唔敢表白，係因為怕衰咗會冇咗呢位好朋友。」

今集嘅《早霸王》 ，因為男聽眾嘅猶豫，令佢最錯過一次又一次嘅機會。

亞榮同呢位女性朋友原來係中學同學，第一次準備向對方表白時，發現佢已經同校草喺埋一齊。「拍咗半年之後，有日佢搵我出嚟，話同校草散咗，我以為機會嚟啦。點佢喊晒口同我講好鍾意校草。」基於女性友人太傷心，所以亞榮當時未有表白。就係咁，中學畢業後，女性友人去咗外國讀書，三年後回流香港，亞榮不時同佢一齊去日本做走水貨嘅生意，而奇妙嘅事情就咁發生了。「日本有啲混浴溫泉，佢又唔介意同我一齊泡。（咁玉帛相見？）係（返房都冇事發生？）冇?(點解?)嗯……因為佢唔係我女朋友。（你忍到?)我無諗咁多。」聽完男觀眾呢個混浴的故事，森美、小儀同問亞榮覺唔覺得對方一直都製造緊機會，亞榮就話：「而家諗返係有。」

連森美都覺得可惜。（影片截圖)

亞榮原來仲試過同呢位女性友人以及其男友，三人行去日本，森美聽完之後都覺得非常不可思議，因為佢自己本身絕對接受唔到三人行。亞榮話曾經都有諗過自己係未一隻兵，但遭森美反駁:「係你自己一廂情願，你連瞓埋一間房都冇顯示愛意，friend zone得好緊要。」經過總結之後，森美表示：「我未必會幫你打電話，但追佢係一定要，你愛一個人20幾年，到今時今日都仲愛佢，你一定要用盡所有方法得到佢，過去20幾年，錯係冇行前過一步，而家點行呢一步?你識佢咁多年，示咗愛佢未必會憎你，你係唔需要擔，我覺得你可以做多好多暗示，問佢有冇嘢唔捨得……」

男聽眾同女性友人20多年朋友，竟然唔知對方已經結婚。

電話接通女主角Suki之後，雖然佢話自己冇拍拖，但有老公！無錯，Suki原來已經結咗婚三年，聽到呢個震撼性消息，森美、小儀都唔係太識反應。據Suki表示，佢結婚時並未有大搞，移民加拿大之後亦冇任何生育計劃，因為唔太喜歡照顧小朋友。Suki收線之後，森美將「佢結咗婚」呢件事告之亞榮，反應如下:「吓？三年？……三年（係呀！）三年……結咗婚三年？我都唔知喎！」就咁聽聲都感受到亞榮有幾接受唔到呢件事。做完直播之後，森美都不禁在IG發文表示:「聽眾暗戀了多年的，竟早已結了三年婚，太遲了。在粉嶺拍的黃昏，瞬刻將變成黑夜，能好好抓緊時機，便是慶幸。入夜了，只有黑夜憐憫。」真係一個傷感的故事。

《假冒女團》Anson Lo易服女裝震撼眼球 神徒一致讚好︰放下偶包