《假冒女團》Anson Lo易服女裝震撼眼球　神徒一致讚好︰放下偶包

盧瀚霆（Anson Lo）@MIRROR首部擔正電影《假冒女團》，跟一眾女演員蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）合演，今日釋出全新預告，今次更大膽公開教主易服女裝造型，成功震撼一眾神徒眼球。

Anson Lo呢個造型，同句對白都匹配，非常抵死。（《假冒女團》影片截圖）

首次為電影擔任男主角的Anson Lo，在第一條預告出街後，已經見到他施展渾身解數，仲有動作場面，估唔到來到第二條預告，竟然爆出易服男扮女裝，Anson Lo戲裏戲外毫不忌諱，放下偶像包袱，挺着在戲中被誤會是易服癖、變態佬，克服心理障礙，接受一大挑戰。

你會欣賞教主的膽量，還是跟教主一樣「無眼睇」。（《假冒女團》影片截圖）

今次教主的女裝造型不單止要化妝，仲要裝胸作勢，非常爆笑，亦不吝嗇因戲份需要而展示身體，表現極度專業。而多位女主角亦不遑多讓，除了勁舞演出，亦要應付不少動作鏡頭，例如Heidi被爆樽，Summer、Chloe施腿功，Alina施展舞技，動作場面均令人目不暇給。