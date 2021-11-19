台慶｜高海寧綠幕上身方便加特效?　馮盈盈奶奶衫數災難造型

無綫電視《萬千星輝賀台慶》今日（19日）舉行，逾150位藝員及50位歌手將分為藝員隊及歌星隊對壘，各出奇謀施展渾身解數進行連場激鬥，開騷前一眾藝人就率先在紅地氈爭妍鬥麗，當中亦有不少藝人的戰衣震懾不少觀眾眼球。



近年開始往造型師之路發展的張寶兒就以花花裙出戰，特別心口的3朵黃花，看得大家眼花瞭亂！而一向戰無不勝的馮盈盈就竟以黑金透視裙上陣，非常暗淡，十足婚宴上的奶奶裙。而陳煒今年就選擇粉紅羽毛裙登場，非常艷麗，十足登台一樣。而媽咪級的吳若希就穿得非常密實，用白闊腳褲打底，十分養生！而高海寧雖然性感，但青色的晚裝極之似攝影綠幕，未知是否方便後期加一加特效。湯洛雯就以全白布登場，未有太大特色。

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而小生方面亦不輸蝕，視帝陳展鵬就似足以拉鏈外套打底十分突出，而何廣沛的公雞頭加上毛毛外套亦非常有年代Feel。

好保暖！（陳順禎攝）