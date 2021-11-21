任噏亂評｜《思家大戰》真係好睇咗！　改善三個重點成決勝因素

TVB版《思家大戰》距離第一集播出已差不多有兩個月時間，雖然節目大方向沒變，一樣是「估答案」初賽環節加上「終極開口中」贏獎金，但比起第一集，幾個細節位卻有了改變。這些細節可能是美國原版或外地版的節目特色，但來到香港後卻會變得格格不入。整體下來節奏快了，一言以蔽之：「好睇咗！」



TVB版《思家大戰》距離第一集播出已差不多有兩個月時間。（《思家大戰》截圖）

主持的表現幾乎佔「個節目好唔好睇的一半」，因為他／她主導了節目的整個節奏，笑點，也是吸引觀眾的其中一個原因，最好的例子就是，美國版《Family Fund》也是因為金牌主持Steve Harve接任主持後，令收視及受歡迎程度爆升，可想而知，李思捷對收視成績來有多重要。

第一集評論：思家大戰．評論｜徒有其名欠節目「靈魂」 李思捷是最關鍵原因

第二集《思家大戰》也有16.7點。（《思家大戰》截圖）

李思捷終於唔CHOK

上一篇評論提及過，《思家大戰》主持李思捷的表現實在太Chok，太做作，令人有一種「李思捷用扮緊劉德華的懷舊喜劇方式去做主持」，感覺說不上討厭，但絕對不討好。相隔兩個月後，已明顯看得出李思捷有改善，減少了很多做作的小動作，言詞上亦平實得多，似返他平日說話的方式。

11月14日《思家大戰》（福祿壽上節目）重回16.7點水平。（《思家大戰》截圖）

用喜劇方式引爆笑彈

主持表現有改變，亦間接令主持與嘉賓之間的互動得到改善，就以上一集11月14日《思家大戰》（福祿壽上節目）一集為例，笑位多了，互動的對話也變得有趣了。有一個問題是「男人最怕有咩生理問題？」，當王祖藍的老婆李亞男回答：「性無能！」後，李思捷亦即時望向王祖藍，表示擔心他可能有這方面問題，王祖藍又「畀bite」說：「係呀，真係好擔心。」李思捷也回應：「唔緊要，你賺咗，都有兩個細路啦。」嘉賓因為問題而拋出笑點，主持將這個笑點發揮形成一個更大的笑位，再由嘉賓接住繼續發展出另一個笑位，變成一個高潮位。這個做法正是很多喜劇之中用到的，「三個笑位就會引到觀眾笑」的方法。一個節目中能夠出現三數次這種笑位，整體就會變得十分好睇、好笑，有娛樂性。

問題貼地。（《思家大戰》截圖）

主持識自嘲已經加分。（《思家大戰》截圖）

問題夠貼地

製作方面也有些改善，例如美國版《Family Fund》中，當一個嘉賓答完問題後，其他同組嘉賓必須「畀反應」大嗌：「GOOD ANSWER！（答得好，WO！）」等，在最近幾集都被略過了，雖則說這是傳統，但對香港觀眾來說是好的，其一是絕大部份香港人都沒看過外國版，不會有熟悉感，其二這類「畀反應」對半小時時長的節目來說是多餘兼無謂的，省卻了可以直接令節目變得爽快。

有笑位。（《思家大戰》截圖）

同時，節目組在問題上顯然花了不少心機，「福祿壽」一集第一條問題就是：「邊個人做《思家大戰》主持會好過李思捷？」自嘲味濃之餘也跟得上民意，因為自第一集出街已有不少網民表示了「換掉李思捷」的意見，由此可以看出製作組為了節目「貼地化」，貼近觀眾習慣而花多了心思。11月14日《思家大戰》（福祿壽上節目）一集錄得16.8點收視，經歷了第四集14.1點後重回第一集收視實在不易，如果之後的集數能保持水準，相信要達20點收視也不會太難。