蓋世寶為王祖藍回歸《童你一起長大了》　嘆貨不對辦：真係反晒眼

19年2月，蓋世寶因不滿續約被減薪三分之一，決心離巢。未料到今年又回歸TVB，與舊拍檔譚玉瑛黎芷珊主持《童你一起長大了》，惹來不少批評。節目播出時蓋世寶曾透露有貨不對版情況，她接受《1圈圈星光背後》訪問時表示：「我真係反晒眼。」

蓋世寶於2019年約滿TVB，結束24年的賓主關係。（蓋世寶Instagram：@poupou_poupoupou）

蓋世寶當日因為王祖藍一通電話，即使被嘲食回頭草，仍決意回歸：「當時未講幾錢，一個電話我就應承咗。祖藍當時概念係搵晒每一代每一個主持返去，嗰一刻我覺得做咗咁多年應該要返去，但最終出嚟同我本身收到嘅MSGS唔同，同埋本身跳過《放學ICU》，我真係反晒眼。我無同祖藍反映，因為其實佢個位好難做，佢交橋咋，人事又關佢事，既然接左個JOB就做落去啦。初頭我笑得好開心㗎，但拍落發覺原來係咁㗎，就開始唔太開心，但職業操守人品問題，做落去啦。真的很單純為了兒童節目主持reunion，一個電話就應承、也沒簽任何文件。之後再合作機會很微吧，若真的有機會，經過這次經驗，我會先談好細節！」

觀眾對於蓋世寶在ViuTV登場似乎相當驚喜，未料到不足2年她會回歸TVB。（IG／＠poupou_poupoupou）

1996年主持《閃電傳真機》到《至Net小人類》、《學ICU》等，蓋世寶早成為兒童節目ICON，直到2015年余詠珊大改革兒童節目，結束她近20年有穩定收入的主持人生涯，蓋世寶回憶說：「由兒童組轉出來那年，那一份合約我是很徬徨，因為即時減一截人工，當時我要供樓，那時我有喊！喊住求他們給我一年時間寬限，看看我那一年能否做返兒童節目那麼多騷，最後他們當然沒答應，我是有徬徨，但路始終要行下去！最後月薪是四位數字，有五位數我也會留下來。我供樓要萬多元，一早已不夠，另外，角色也是大問題，後期是要演同事甲乙丙了！難道我又由零開始做起？那我二十多年是否白過？我正常都不應接受吧，如果我接受才不正常吧！兩樣原因也有，但角色因素重要些，已經不多工開，更不會想接受這工作模式。」

蓋世寶指自己因為祖藍一通電話而回歸主持，未料到最終還是失望而回。（IG：@poupou_poupoupou）

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蓋世寶回巢｜盤點歷年兒童節目主持去向 兩人因王祖藍而重返TVB