林盛斌Bob自認「小媒人」　唔會亂介紹︰唔係想識邊個我就介紹你

現年34歲的無綫藝人張秀文（Sammi）日前承認嫁「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy），Sammi在IG出po講述跟未婚夫的相識經過，她亦特別感謝林盛斌（Bob）做二人的紅娘。阿Bob一向有「金牌媒人」之稱，他接受《香港01》訪問時，笑言自己只是「雞仔媒人」。



阿Bob謙虛表示他成功撮合的情人並不多，只有幾對。（資料圖片）

阿Bob否認自己是「金牌媒人」，只是「小媒人」，因為自己認識好多朋友，身邊有很多單身的朋友，其實條件也不錯，經過平日的相處，了解到他們的為人、喜好等，他說︰「當然你見到成功例子又有Sammi，又有Queenie（朱慧敏），但係其實都有一啲我介紹咗可能唔work，或者even開始咗兩、三日，有啲真係拍到拖㗎，我以為又搞掂咗，點知三日之後同我講，原來大家真係唔掂，work唔到，都會有呢啲情況。咁點解我會咁做，因為我想我身邊嘅人開心，如果我覺得我可以喺你愛情，或者家庭呢個成績表入面幫你提升到嘅，可以令到你進步，咁我覺得都係一個幾大嘅恩德。」

夠Bob成功撮合Sammi和「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）。（IG@sammicheung926）

阿Bob又透露並不是Billy想主動結識Sammi而希望他「搭路」，他指他撮合的，全部都是他覺得二人有機會發展，所以才介紹他們認識，「即係好似有朋友同我講『喂，我想識高Ling（高海寧）』，冇呢啲嘢㗎！唔會㗎！我亦都唔會係你想識邊個，我就要介紹邊個畀你識，唔會係咁，我而家係做緊一件好事啊嘛，我唔係畀你去溝女啊，都唔會話有個女仔話『我想識邊個有錢佬啊』，唔係！絕對唔係！我一定要了解到大家想要咩人，譬如我識Sammi，我知道Sammi都係一個幾乖嘅女仔，唔係成日出街，好多時留喺屋企，呢一種類型，我就會搵一個都係鍾意呢一種生活嘅男孩子，咁我就諗到Billy，我就同Billy講我介紹邊個畀你識。」之後又跟Sammi說，互相覺得可以識朋友，阿Bob就找個機會讓他們相識。

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