討論區熱度丨《十月初五的月光》極重負評　TVB、ViuTV都被狂鬧

今個星期無論無綫（TVB）或者ViuTV都有新節目陣容，TVB由新版《十月初五的月光》及《拳王》接棒，而ViuTV搶攻黃金時段的《全民造星IV》進入60強比賽，而兩套綜藝時段都有新節目接手。今次會繼續參考四個常用討論區親子王國（BabyKingdom）、香港討論區、香港高登討論區、LIHKG（連登討論區）。

新台慶劇接檔 《十月初五的月光》遭圍攻

十月初五的月光｜何依婷一人演三角高難度 靠神態表情區分考演技

+ 6

TVB再次拍《十月初五的月光》本身就已經充滿話題性，有睇過原版的觀眾睇完兩集已紛紛作出比較，討論甚至比本身劇集內容更多。不過所有討論區幾乎一面倒指TVB翻炒舊作，有人寧願再睇金庸作品改編，有人覺得用《十月初五的月光》掛羊頭賣狗肉，甚至連香討都彈多過讚，形容「一開始重拍就註定失敗啦」，新版劇情能否挽回口碑，就要睇演員發揮，因為三位主角胡鴻鈞、何依婷、羅天宇都有支持者，讚何依婷、羅天宇靚女靚仔。至於《拳王》落力宣傳男演員爆肌肉照，但首集風頭被新版《十月初五的月光》蓋過。

+ 4

《造星IV》60強壟斷綜藝話題

全民造星IV︱梁祖堯任由高質囡囡永不超生 網民瘋狂炮轟太有私心

+ 55

ViuTV皇牌節目《全民造星IV》上周五（19日）選出60強，整個周末連登、高登都話題都圍繞晉級結果，一面倒鬧兩位導師許廷鏗、梁祖堯揀錯人、參賽者，年紀最大參賽者Ling及走中性路線的Dru應否晉級，上屆參賽者方方、子涓亦都受到網民「招呼」，入選惹人討厭參賽者之列。《造星IV》亦帶動到平時較冷清的香討ViuTV版，討論60強成員。TVB方面，翡翠台繼續有《男神廚房》，今個星期嘉賓有一向行動出位的伍詠薇，有網民讚花癡行為表現出色，期望可以拉高收視。

+ 2

同場加映：拳王｜以打拳為主題劇集、電影 至少3部都叫《拳王》撞晒名

點擊下圖逐格看︰