MIRROR遭試當真新歌惡搞　調侃12個鏡仔「周圍都係」羅莽驚喜亮相

ViuTV人氣男團MIRROR爆紅後榮升廣告商新寵兒，12位成員的廣告隨處可見。而人氣YouTube頻道「試當真」成員蘇豪及許賢近日再化身為「MC $oHo」 和「KidNey」，昨日（24）推出新歌《Black Mirror》MV，歌詞中提到「周圍都係/周圍都係/點解日日都見到佢哋大頭咁滯」，調侃MIRROR「周圍都係」，非常搞笑。



MIRROR廣告隨處可見，所到之處均場面墟冚。（資料圖片）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）7月7日生日，巿民在尖沙咀的大型廣告牌前拍照「打卡」。（盧翊銘攝）

歌詞中更引用人氣王姜濤成名曲《蒙著嘴說愛你》，「Boom Boom Boom 蒙著嘴 Bang Bang Bang」、「你咪焫焫焫焫焫焫焫焫焫焫焫焫著我」亦取自MIRROR 的《IGNITED》；而「全民造咩話？海港城搞咩話？」一句以諧音「咩話」代替MIRROR，足見用心。

此外，MV邀來武打明星羅莽出鏡。雖然新歌惡搞MIRROR激嬲部分激進鏡粉（MIRROR粉絲專稱），不過大部分鏡粉都留言讚新歌MV夠創意又高質，「我係鏡粉、好鐘（鍾）意呢首歌、真係好正」、「隻歌好正呀，其實真係反映現實嘅，周圍都係佢地，鐘（鍾）意梗係覺得正啦，唔係佢地fans實會覺得好煩嘅，我都明呀」。

人氣YouTube頻道「試當真」成員蘇豪及許賢再化身MC $oHo 和KidNey，昨日（24）推出新歌《Black Mirror》MV，更邀來羅莽出鏡。（MV截圖）

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同場加映：「試當真」成員吳家忻（Jeannie、kayan9896）靚女相：

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