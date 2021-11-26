再次見到你 |萬綺雯享受莫干山鄉間生活　再現「藍鳳萍」經典造型

51歲萬綺雯去年與TVB結束8年賓主關係後，開始移居內地，在浙江省莫干山投資辦民宿。最近，她參與湖南衛視訪談節目《再次見到你》，大談在內地生活感受，還重現了《我和春天有個約會》中「藍鳳萍」的造型。



萬綺雯很享受在莫干山的生活。（視頻截圖）

萬綺雯表示，因為從小在鄉下長大，莫干山的環境讓她有回到小時候的感覺：「就在山裡跑，然後去摘那些水果，看旁邊都是蜜蜂蝴蝶，我在這裡的時候，我自己的心情都是特別的輕鬆。」她續指道，在開辦了民宿之後，村民可以來上班，大家一起聊天，種的菜熟了，就摘了一起吃，非常有愛，這也是她留在此地的重要原因：「他們沒有把你當成外人，他們給你另外一個家，你很有歸屬感的那種，他們需要我幫忙的時候，我就去做，就是我覺得這樣很輕鬆，人生很難得去做一些自己想做，去一個環境你就很喜歡。」

+ 4

節目中，萬綺雯還同主持人以及員工一起唱K，雖然現在已經淡出演藝圈，但受到主持人送給她在《我和春天有個約會》中「藍鳳萍」服裝後，依然難掩興奮之情，更重現了「藍鳳萍」的經典造型，一襲淺藍色紗裙，搭配同色絲綢首套以及頭箍，即刻勾起大眾的回憶，同1996年的「藍鳳萍」相比幾乎無變化之餘，還多了幾分韻味。萬綺雯更現場獻唱《忘不了》，唱著唱著便熱淚盈眶，滿是感慨。

+ 9

除此之外，影迷同觀眾還特別準備了一個禮物給萬綺雯，由1989年出道至今的經典角色照片，令她相當感動：「我很感謝到現在還有那麼多人記住我，一直關注我的朋友，謝謝你們。」她看著這些照片說：「你看到裏面那麼多照片，我那個時候，拍了那麼多劇，這就是我的青春，全都在裏面。」萬綺雯提及，盧海鵬是教她最多的一位演員，教會她很多人生道理，直言很幸運遇到對方，令她感覺多了一個爸爸；看到李香琴可以在任何表演中流利地說出所有台詞，也激勵她成為一個好演員。因此萬綺雯也非常努力，一邊演一邊學，她很感激那個年代成就了今天的自己。