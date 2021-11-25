斛珠夫人｜陳小紜曬素顏樣盡現氣質　曾承認整容將近十次非常痛

熱播中的內地劇《斛珠夫人》除了男女主角陳偉霆﹑楊冪受關注之外，女配角陳小紜的話題度亦相當之高。近日，她在微博上貼一段素顏影片大受好評，零脂粉的臉容盡現氣質，清純感滿滿非常迷人，引來一大片網友激讚。

陳小紜因為《斛珠夫人》掀起不少話題。（《斛珠夫人》微博圖片）

在《斛珠夫人》中飾演公主角色的陳小紜造型相當漂亮，再加出色的演技讓她討論聲不斷，甚至有網友直言她是劇中最大亮點，表現備受網友肯定。不過其情商似乎不高，有網友在評論區留言表示：「這一部劇你是唯一亮點，那誰看得好尷尬。」網友講的「那誰」根本沒有指名導姓，但沒想到陳小紜的回覆是：「謝謝喜歡，冪姐是我的偶像，也是非常敬業肯吃苦的藝人，能和她一起出演一部戲是我的榮幸。」所以看到她的回覆不禁讓大家猜測她已經設定網友所講的就是楊冪，讓大家覺得她言語中似乎已經得罪人。

陳小紜的情商被笑言低。（《斛珠夫人》微博圖片）

雖然情商不高但無可否認她因為劇集人氣急升不少，近日就同網友互動在微博上貼了一段素顏影片，眼見她皮膚白皙亮白，五官精緻輪廓線條分明，看上去狀態非常好，盡現氣質少女感，讓不少網友直言大美女，對她有讚無彈。事實上，她如此精緻的臉容是經過多次整骨手術而得來的，她曾經在節目中表示：「我有做過將近十次，真的小了一圈，但是就是非常非常非常疼，每次都是邊哭邊弄。」如此大方公開承認整容一事，其實亦令不少網友佩服，直言她是一位敢言的女明星。

陳小紜素顏被讚不絕口。（影片截圖）