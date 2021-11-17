斛珠夫人｜陳偉霆濾鏡元素過多　網友狂批造型唔討好影響收視？

有「收視女王」之稱的楊冪，每每有新作品推出都會掀起關注，近日播出的古裝劇《斛珠夫人》亦不例外，屢登微博熱搜廣受討論。不過劇集似乎雷聲大雨點小，開始令觀眾慢慢棄劇，而且在知名影視「豆瓣」評分中目前只奪4.9分而已，綜合網友其中一個原因都是在吐嘈男主角陳偉霆的演技，不禁會令人聯想是他拖累楊冪？

《斛珠夫人》日前已經播出。（《斛珠夫人》微博圖片）

「豆瓣」評分只奪4.9分，相當之低。（豆瓣截圖）

在劇集還未播出時關注度已經非常之高，畢竟陳偉霆同楊冪都是一線紅星，再加上久未推出古裝劇，自然話題會高一些。但當劇集播出之後開始令不少觀眾失望，被批劇集運用太多濾鏡元素，幾乎演員的皮膚狀態是完美的，而且背景亦變得維美了些，但正因為如此欠缺了一些真實感，在人物角色的表情上，總覺得像隔了一層霧朦朧一片似的，難以讓觀眾有投入感。

劇集被批運用太多濾鏡元素。（微博圖片）

其次，演技問題上楊冪是專業院校畢業（北京電影學院），而且有很多演戲經驗，觀眾尚可接受她的表演。但陳偉霆的演技卻令不少觀眾失望，雖則他不是專業院校畢業，但已經累積了多年演戲經驗，在演技上似乎進步不大，讓網友不斷吐嘈他：「演技有進步嗎？就不能不演戲麼？」

好像有一幕他在和徒弟方卓英（王森飾）傾談重要事情，明明已經有一個人在眼前，但他雙眼卻盡現無神感，眼神空洞﹑呆滯無力，在講對白的時候雙眼眼神變化亦不大，乍看之下像演一位盲人，讓網友吐嘈：「演技是不是還是有待加強？」令觀眾紛紛表示看不下去。

眼神被嘲空洞。（影片截圖）

還有陳偉霆在劇中的造型亦不討好，瀏海兩條長長的頭髮被嘲似蟑螂鬚，非常不好看。對於網友的批評，陳偉霆在接受內地媒體訪問就表示自己是尊重大家的意見的。不過都希望大家可以寬容度高一些去收看劇集，或許有一天會喜歡這個造型。當然劇集的收視﹑口碑好與不好，除了演員是關鍵因素之外，還有劇情﹑梳化服等不同因素，而且演員演得好與不好都是見仁見智。

網友留言。（網上圖片）