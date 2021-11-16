斛珠夫人｜網友激讚劇中表演亮眼　陳小紜留言疑得罪楊冪被鬧

由楊冪﹑陳偉霆主演的內地劇集《斛珠夫人》熱播大受歡迎，無論收視同口碑都非常之好。劇中除了二人的演技是焦點之外，身為第二女主角的陳小紜亦備受關注，劇集造型再加上演技獲得不少網友激讚，不過在回覆網友的讚賞之時，她似乎顯得低情商，引來不少討論。

陳小紜在劇中飾演一位公主 ．（《斛珠夫人》微博圖片）

在劇中陳小紜飾演一位公主，所以在造型上比較華麗，看上去比主角楊冪較為突出。另外，畢業於中央戲劇學院的她，在演技上亦發揮得淋漓盡致，在面對皇帝帝旭（徐開騁飾）的傾慕之情時，她無論眼神還是動作都有起承轉折的位置，讓觀眾看得有投入感。

陳小紜在劇中造型好亮眼。（網上截圖）

正正因為表演亮眼獲得不少網友激讚，所以有網友就在評論區留言表示：「這一部劇你是唯一亮點，那誰看得好尷尬。」網友講的「那誰」沒有指名導姓，但沒想到陳小紜的回覆是：「謝謝喜歡，冪姐是我的偶像，也是非常敬業肯吃苦的藝人，能和她一起出演一部戲是我的榮幸。」所以看到她的回覆不禁讓大家猜測她已經設定網友所講的就是楊冪，讓大家覺得她言語中似乎已經得罪人，有網友亦因此指她情商低，認為她是想靠別人的名氣而引起關注度。

陳小紜的回覆驚嚇網友。（網上截圖﹑《斛珠夫人》微博圖片）