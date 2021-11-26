Wanna One驚喜上傳10成員新合照　粉絲等足近三年激動留言

《Produce 101》第二季誕生的限定男團Wanna One於2019年1月完約解約，粉絲等足近三年，早前組合終於宣布會在《MAMA 2021》頒獎禮上合體。今天（26日）成員金在奐更加驚喜上傳10人合照，大批粉絲激動留言。



Wanna One確定出席MAMA 2021 解散近3年首合體惹哭粉絲

《MAMA 2021》官方早前宣布Wanna One確定會在頒獎禮上重聚，除了身處內地的賴冠霖外，其餘10位成員：尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映和李大輝都將如期出席。今天金在奐突然在IG上傳10人合照，見到成員再次聚起來，快速吸引大批粉絲留言，正如他講到「Long time no see.」一樣表示出想念偶像的心。

Wanna One久違2年10個月再聚，粉絲都期待不已！（IG/@jaehwan0527）

早前韓國傳媒曾報道過，Wanna One這次合體計劃包括演唱會和新專輯等。可是現屬組合NU’EST黃旼炫的所屬公司就公開提及過，長期合作有一定難度，暫時頒獎禮舞台是送給粉絲的單一次禮物。加上賴冠霖現時集中內地活動，邕聖祐轉型在演員活動上，Wanna One能否真正重組也是未知之數。

早前官方宣布Wanna One確定出席《MAMA 2021》，預計會是今屆的重頭戲之一。（Mnet）

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