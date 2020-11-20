《PRODUCE 101》系列造馬名單公開　出道變淘汰成員可獲285萬賠償

韓國MNET人氣選秀節目《PRODUCE 101》系列於去年爆出排名造馬醜聞，早前韓國放送通信審議委員會表明I.O.I、Wanna One、IZ*ONE及X1四個限定團當中有被掉包的情況，昨日（18日）法院二審宣判中公開了因投票造假而慘被淘汰的練習生成員名單，幾位大熱人選姜東昊、李佳恩、李鎮赫亦在名單之上，引起極大迴響。

最終韓國法院宣判《Produce 101》四季全部都曾造馬。（Mnet）

在公開的被掉包成員名單中，包括《PRODUCE 101》第一季第一輪投票中被淘汰的金秀賢和徐惠璘、《PRODUCE 101》第二季第一輪投票被淘汰的成賢宇及決賽中本來能出道的姜東昊、《PRODUCE 48》（第三季）決賽中本來分別以第5名及第6名出道但遭淘汰的李佳恩及韓初媛，以及《PRODUCE X 101》（第四季）第一輪投票中被淘汰的Anzardi Timothee、第三輪投票中被淘汰的金國憲及李津宇，以及決賽中本來能分別以第6、7及8名出道但遭淘汰的具正模、李鎮赫及琴東賢。

姜東昊在《PRODUCE 101》第二季決賽中排第13，但其實他原屬出道組成員。（Twitter：@MnetMcountdown）

今日（19日）有韓國傳媒報道，從事娛樂活動的律師表示本來可順利出道但慘遭淘汰的練習生，即姜東昊、李佳恩、韓初媛、具正模、李鎮赫及琴東賢，每人最少可獲得3億5千萬韓元（約250萬港元）的賠償金，以及5000萬韓元（約35萬港元）的精神損失費：「不僅是精神損失費，如果可以正常出道所賺到的收益也可以得到賠償。」

李佳恩一直是《PRODUCE 48》（第三季）的大熱成員，本來於決賽中得第5名的她慘遭掉包，最後以第14名完成比賽。（《Produce 48》畫面）

李鎮赫在《PRODUCE X 101》（第四季）一直引起高企但卻於決賽當晚慘遭淘汰，事實上他於決賽中能以第7名出道。（Twitter：@MnetMcountdown）

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另外，當時法院決定不公開因造假而晉級或成功出道的練習生，是基於那些練習生很有可能自己亦不知道排名是偽造的考量，如果公開的話，這些受害者一可能成為進行造假行為的代罪羔羊，因此該案件的審判只針對進行排名造假的相關被告人，而非這班抱有夢想的練習生們，抑或經已順利出道的限定團成員。另外，節目製作人安俊英PD及監製金勇範早前被判刑3年、罰款3600萬韓元（約25萬港元），而負責製作節目的MNET電視台早前亦被罰款1億2千萬韓元（約84萬港元）的罰金。

節目製作人安俊英PD及監製金勇範早前被判刑3年、罰款3600萬韓元。（Viu《K1頭條》提供）

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