Wanna One有望重組合體2021 MAMA　相關人員爆成員積極有聯繫

韓國選秀節目《Produce 101》第二季誕生的限定男團Wanna One，已於2019年解散，11位成員回到各自公司，粉絲都非常不捨。今天（3日）傳出Wanna One有望於今年的《2021 MAMA》頒獎禮上合體，並有演唱會和專輯等多樣計劃。



根據韓國傳媒報道，Wanna One極有可能以完整體形式重組，並以今年12月11日舉行的《MAMA》頒獎禮作為回歸舞台，相關人士透露今年的討論氣氛積極。報道中也提及除了回歸舞台外，Wanna One還有新專輯和演唱會等計劃，有望再重組合體！報道中也講到Wanna One 11位成員一直有聯繫，關係仍十分好，提到重組的話題時，大部人表示「如果要執行的話，那就好好做一次」，可見成員對重組一事都非常正面。

Wanna One通過《Produce 101》第二季誕生，海內外都擁相當高的人氣。（FB/@WannaOne.official）

消息公開後快速引來熱議，粉絲紛紛轉發，而CJ ENM回應傳媒時也鬆口講到：「Wanna One全員對於《MAMA》、演唱會和專輯等計劃正在積極討論中。」高人氣限定男團Wanna One由尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖組成，2019年1月結束年半合約後解散。黃旼炫回到原組合NU'EST活動；朴佑鎭、李大輝及裴珍映分以AB6IX和CIX再出道外，其餘成員以Solo身份集中歌手及演員上，而賴冠霖則主力在內地活動中。

Wanna One再傳出有望重組的消息，相關人士透露這次各方態度積極。（FB/@WannaOne.official）

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