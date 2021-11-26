LuLu Cheung停擺兩年開新店 對新一代設計師寄語：堅持自己風格

香港本土設計師LuLu Cheung（張路路）於1996年創立個人同名品牌「LULU CHEUNG」，在經歷了病魔纏身、惡意競爭、親人離世等磨難後，如今整裝待發，重新出發，於銅鑼灣開新店，並進行為期五日的義賣活動，將收益的20%捐贈香港乳癌基金會，非常有心。



LuLu一身簡潔的黑白搭配，與其品牌形象相契合，對於今次新店開幕，她直言：「我哋做呢行要好識得執生，我個人好鍾意挑戰，同埋我覺得如果你去爭取，機會永遠都有，所以我就再做自己牌子，又開一個零售。」

不少藝人模特兒撐場。（葉兆康攝）

作為香港時裝界的翹楚，LuLu本人經歷了不少起起跌跌，但品牌依然可以在激烈嘅競爭中立於不敗之地，她表示：「我好多謝有好多客好support我哋，同埋我覺得我都幾專心，幾堅持自己嘅風格，同埋我係幾珍惜，因為我喺啲用料會顧及到顧客嘅需要，每一件衫着上身，好多客都會同我講覺得着起身仲靚啲，所以我會有一種繼續努力去推動。」

LuLu堅持個人設計風格，且以人為本的理念。（葉兆康攝）

「LULU CHEUNG」的服飾以基本素色為主，線條流暢，剪裁細緻，談起設計靈感，LuLu坦言這些都源於生活：「我成日都話我哋好幸運，因為我哋係做創意嘅，咁我係基督徒，因為上帝第一就係創造，靈感其實係來自生活，其實好多時designer對生活嘅品味都比較注重，內在嘅品味又比較注重，你去運用起嚟嗰樣嘢會last耐啲。而家時裝除咗fast fashion，我覺得如果last耐啲，因為而家香港好多人都追求art嗰種美，如果佢覺得件衫值得去珍藏，咁都會去買。生活嘅品味對於設計來講好重要。」

LuLu認為生活嘅品味對於設計來講好重要。（葉兆康攝）

現在越來越多新的本土設計師湧現，更有多位衝出國際，對此，LuLu也喜聞樂見，更寄語新人：「其實有好多機會畀設計界，我覺得要堅持返個風格。」

對於品牌未來的發展，LuLu也有很多計劃：「我都希望我哋可以繼續發揚光大，咁我哋停咗兩年，而家好多嘢要pick up返，譬如online，會唔會籌備開多一間新店，或者點樣，我都期望我哋能夠繼續向前，我哋個主題今次叫做「Let There Be Light」，即係時裝業界其實都好灰，都希望重新燃亮個光，令到大家都積極樂觀，抱著希望。」