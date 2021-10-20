溥儀眼鏡．專訪︱20年以人為本　創辦人邱子傑：對高級眼鏡好熱誠

2001年，香港首間本土高端眼鏡零售商「溥儀眼鏡（Puyi Optical）」於尖沙咀彌敦道誕生，20年後的今天，它早已成為高端眼鏡的代名詞，在整個大中華區坐擁80餘間店舖，創辦人邱子傑（Jeffery）一直堅持「以人為本」的態度，讓溥儀眼鏡在激烈的同行競爭中，始終立於不敗之地。



「溥儀眼鏡」創辦人邱子傑。「溥儀」這個名字，由Jeffery太太提議，眼鏡來自西方，與「溥儀」這個名字結合，就像是中西合璧，這也是「溥儀眼鏡」的其中一個形象。（周倪瑩 攝）

為了慶祝溥儀眼鏡20周年，溥儀眼鏡特地和全球第三大奢侈品公司開雲集團（Kering）旗下的唯一高端精品眼鏡公司Kering Eyewear合作，打造一系列獨有款式。

Puyi 20周年特別限量版。Gucci今年的主題為馬銜扣（horsebit），經過長時間的談洽，最後決定推出限量300副的Gucci聯乘Puyi太陽眼鏡。採用淺色透明鏡片，以超大的太陽眼鏡盒裝住個常規大小的太陽眼鏡盒，似禮盒一般。鏡臂內部印有「GUCCI PUYI Exclusive」字樣。

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這天，Jefferey與Kering Eyewear亞太區掌舵人Davide Righetto西裝骨骨亮相訪問現場，一見面就相聊甚歡，談起眼鏡，兩人總是滔滔不絕，剛坐下，Jeffery就迫不及待與Davide分享當日開張的新店舖，難掩喜悅之情。

Kering Eyewear亞太區掌舵人Davide Righetto（左）與Jeffery（右）一見如故。（周倪瑩 攝）

Q：Puyi與Kering Eyewear是什麼時候開始合作？

Davide：Kering Eyewear誕生於2015年，如果我沒記錯的話，我想我們是2015年6月開始見面的，在香港與意大利威尼斯都舉行過會議，開始繪製我們2016年的藍圖，第一個獨家系列是Alexander McQueen，這為我們後續的一切奠定了基礎，是富有成效的合作。

Q：兩個品牌的共同理念是什麼？

Jeffery：Luxury Eyewear（高端眼鏡）。我們好有激情，一起發展高端眼鏡市場，我覺得Kering非常特別，他們很認真，由設計、產品理念到如何推出，都很有心機。

Davide：我們相信作為一個配飾，尤其是在這個新時代，眼鏡真的能夠幫助你表達自己。我們在創造美好的產品之餘，還想藉它講故事，所以我們對產品的工藝方面，都很有熱誠，Puyi是理想的合作夥伴。

Puyi與Kering Eyewear於6年前結緣，雙方對於高端眼鏡充滿激情。（周倪瑩 攝）

Q：Puyi的核心價值是什麼？與Kering Eyewear的合作如何展現這些價值？

Jeffery：我們一直很重視顧客的要求。當然，我們也很重視眼鏡，它是一個可以表達自己的配飾。我對高級眼鏡很有熱誠，與整個團隊都很用心去做所有事情，希望得到客人的認同與接受，滿足他們的需要之餘，也可以令眼鏡成為生活中可以用到的配飾，這裏面包含了時尚、奢侈品、設計等，到最後希望客人會熱愛眼鏡。

其實Jeffery本人有千幾度近視，由小學一年班開始，近視已隨年紀一樣逐步上升，因此對於眼鏡有很深切的感受。雖然平時很少見他戴眼鏡，但實際家中收藏了不少有特色的款式，足以見得他對眼鏡的熱愛。「我覺得做嗰樣嘢，你要鍾意先至會做得好。」將喜歡的事做到極致，便成為了價值。

Q：與Kering Eyewear的合作如何展現這些價值？

Jeffery：我們很認真去做Project，牽涉很多時間、投資同心機。我們雙方團隊緊密溝通希望做好每一個細節，將眼鏡這個產品發展得最好。例如一個時尚品牌，它的產品一定要配合潮流，突出到自己，也可能配合品牌本身今季特色。但是我們的要求不只是這樣，眼鏡要戴得舒服，客人會覺得是可以表達到自己而戴上身的一個物件，又或者會在個人社交媒體分享，我們想做到的是多過眼鏡本身的功能，所以會透過很多不同的方式去呈現合作項目。

Jeffery對眼鏡充滿熱誠。（周倪瑩 攝）

Q：Puyi和Kering Eyewear多年來㇐直有出人意表的獨家款式，籌備㇐個Project中會遇到什麼困難與挑戰？在過程中會有什麼考慮因素？

Davide：在我這邊最大的挑戰是，向歐洲大品牌方面解釋計劃不可行。因為歐洲品牌的眼鏡不適合亞洲人的面型，而我們需要迎合亞洲市場及顧客的需求，同時確保（歐洲）品牌的重要元素。由達成共識到生產及開賣，整個過程至少經歷了1年多。在我們尋找到愛上的東西那刻起，奇蹟便發生了，就像墮入愛河般。當然所有美麗的東西都具挑戰性，正如我們已經開始構思明年跟Gucci合作的獨家項目，當我們有足夠的素材，便會進行優化及修改。我們做的事對於亞洲市場來說非常有意義，當我們愛上品牌的產品，我們就會圍繞它創造一個美麗故事。

整個過程都需要時間和信任，當然還有經驗，所以我們的合作關係比過往更加緊密，雙方都做了很多事。我們這樣（落力地）做並不是為做而做，而是在做我們所愛的事，當你發現在創造過程中很愉快，一切都是值得的，儘管有時候會遇到很大壓力，但這亦是樂趣的一部份。

Jeffery：因為Kering要求很高，所以我們也要保證做好所有事。零售牽涉驗光、鏡片（類型）等，一些比較專業的部份，當然，我們會給客人提供這方面的服務與體驗。另一個我想分享的是亞洲市場，無論款式、佩戴舒適度都與外國市場都不同，有它自己需要滿足的點，單是尺寸，很多歐洲的設計，中國人都難以佩戴，所以特別需要在這方面調整，保持產品本身的設計，才能迎合市場。

Davide舉例，法國公司對於貓眼造型的眼鏡非常喜愛，但對中國女性來講卻相反，因為看上去很mean，因此在亞洲市場他們並沒有太多此類產品。（周倪瑩 攝）

Q：現在的眼鏡趨勢？

Davide：眼鏡配飾是個大趨勢，譬如上述的Gucci眼鏡，它配有能夠掛在頸上的鏈條及配飾，而我們給大家提供的並不只是眼鏡，而是將眼鏡變成造型的一部份；另外，透視鏡片的太陽眼鏡，我們由鏡面以至柔和色調的鏡片，例如淺黃色、淺綠色等；我個人認為膠框眼鏡的潮流即將回歸，還有個人化設計的DIY眼鏡，這亦是我們正在籌備中的產品。不只時尚潮流方面，現代人使用電腦及電話的時間比過往愈來愈長，我們推出了一系列保護眼鏡的藍光鏡片供客人自行配搭。

Jeffery：現在藍光眼鏡的反應不錯，眼睛健康也是時下熱話之一，因為眼睛很重要，所以眼鏡除了戴得好看與否之外，保護眼睛的功能也是一個很大的趨勢，舒適度也是一個很重要的點。

兩人講述眼鏡五大趨勢。（周倪瑩 攝）

對於未來的展望，Jeffery希望雙方會繼續合作：「能與Kering成為眼鏡合作夥伴，我感到非常榮幸與自豪，我們都很熱愛嘗試新事物，相信會有愈來愈多令人振奮的項目推出。」