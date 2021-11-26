蔣家旻視劉佩玥為獎項「勁敵」 望譚俊彥黃智雯斬獲視帝視后

蔣家旻（Angel）今日（26日）以一身黑色印花連身裙同半丸子頭出席LULU ChEUNG新店開幕儀式，平時工作忙碌的她，很多時候都會通過社交媒體關注時尚：「因為我比較鍾意日本人嘅打扮，我覺得佢哋有陣時簡約得嚟係好識得去襯衫，或者喺顏色配搭方面都比較叻啲，所以我就會關注佢哋多啲。」



Angel今日打扮簡單自然。（葉兆康攝）

適逢每年的BLACK FRIDAY，各大電商、品牌等都有促銷活動，Angel也忍不住花了四位數購物：「收到email瘋狂撳去睇，因為我自己呢排都有啲秋冬嘢想買，咁見到突然減價又咁抵，所以其實我都係趁呢一段時間係咁網上面shopping。」

Angel透露今次買了香薰、秋冬衫、首飾，笑言四位數字已經係平咗，要趁優惠的時候入定多啲先。（葉兆康攝）

今次Angel參演的《欺詐劇團》同《換命真相》有份提名六個獎項，當中包括「最佳女主角」，不過她笑言對攞視后無信心：「我已經好開心好感恩自己有一套短篇劇集可以做女主角，有份提名已經好開心，但我知道女主角五強一定唔係我嘅，所以我覺得有份提名已經係攞咗獎，希望自己嚟緊繼續努力，同埋有機會再做女主角。」而對於「最佳女配角」、「最受歡迎電視女角色」，Angel就更有把握：「我希望呢兩個提名都可以入到五強，咁我已經好開心，攞獎呢啲係睇天時地利人和，因為今年係我第二年參加呢個盛事，又有提名，所以我個投入感比較高啲，落力啲去拉票。」競爭對手方面，Angel就試劉佩玥為「勁敵」：「我覺得每一個人都有畀心機，有資格入五強，我諗勁敵可能係阿Moon，因為佢今年都好出色，拍嘅劇集都有好嘅feedback，但我哋係良性競爭對手，自己私底下都祝佢攞到女配角或者女飛躍。」

Angel笑言尋日返到屋企睇提名名單，覺得自己好似tip緊啲馬，特別認真去做功課。（葉兆康攝）

雖然Angel對自己拎視后無信心，但就希望譚俊彥同黃智雯可以斬獲視帝視后：「視帝我一定要投票畀阿Shaun，因為佢做我阿哥，咁我知道今年男主角競爭都好大，不過我自己就偏心於佢，所以我希望佢入到五強同埋可以攞到視帝，我自己有投畀佢。女主角方面，今年競爭又係好大，不過因為Mandy同我係同屆訓練班，咁每一次都係同個獎擦身而過，我希望今年佢有機會攞到獎。」