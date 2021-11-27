李珊珊曾患驚恐症　每次出門都緊張到肚瀉：過百萬隻大笨象衝出來

現年44歲的李珊珊曾奪得1996年港姐冠軍及1997年國際華裔小姐亞軍，她加入演藝圈後拍攝了不少劇集，直至2005年開始減產，2011年後更深居簡出，甚少公開露面，不時傳出患病的消息，近年她公開剖白患上驚恐症的經歷，分享心路歷程。日前李珊珊在社交平台出Post，透露自己每逢出門都會緊張到肚瀉：「每次出門，因緊張和恐懼刺激腸道，必定會拉肚子。所以提早三小時起床，避免耽誤行程。可是早上比以往澎湃，過去是十萬隻大笨象衝出來的話，那這次是過百萬一湧而上，完全不受控。」



李珊珊曾是「四料港姐」（冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐）。（視覺中國）

不少網民都留言表示擔心她的健康狀況，希望她早日康復。李珊珊今年在主持的商台節目《自在想》中以過來人身分分享患病、復康心路歷程，她表示自己18歲就入行，一路以來都堅強面對一切：「我性格係就算幾大件事都係自己承受，唔善於分享自己負面情緒，上一輩教落，唔好少少事就嘈喧巴閉，所以自己唔鍾意打攪人。呢行好高壓，以前去玩吓就無事，但當到一定年紀，就會爆出嚟。但我仍然覺得今次患病係一件美事，患呢個病，反而令我幫到好多人，福氣嚟嘅。」

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李珊珊表示自己在2017年開始出現症狀：「第一次出現非常激烈的病徵，發熱、飆冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙紮直至眼前一黑。那種令人窒息的感覺我覺得在瀕死邊緣。經過不同的檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。」受情緒病、濕疹影響多年的李珊珊，需要服食類固醇藥物，因而令她身形發脹，但幸好她身邊有一班好友支持，令她積極面對情緒病，逐漸重建生活。

李珊珊曾受驚恐症困擾多年。（微博@李珊珊）