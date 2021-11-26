《天龍八部》慕容父子重聚　69歲駱應鈞歷腎石手術狀態不及張國強

由黃日華、陳浩民、李若彤、樊少皇等主演的97版《天龍八部》至今令人印象深刻，除了段譽（陳浩民飾）同王語嫣（李若彤飾）這對經典CP之外，在劇中飾演慕容父子的駱應鈞與張國強亦是好戲之人。日前張國強在微博Post出合照，並寫道：「我們會否勾起你對當年TVB港劇的回憶？」相隔24年再見到慕容父子重聚，不少劇迷都表示非常難得！



慕容父子重聚！（微博@張國強KK）

+ 40

相中現年64歲的張國強頭髮烏黑，身材完全沒發福，風采不減當年，而駱應鈞頭髮白了不少，感覺稍顯蒼老。其實現實中駱應鈞與張國強只相差4歲，不過駱應鈞在2019年初的一次心臟檢查中，發現有腎石問題，更要進行兩次繁複手術，需要修養四十幾日，出院後還失去了本身已經談好的工作機會，自此他的工作亦逐漸減少，近年接拍了電影《無雙》、《大師兄》、《廉政風雲》等，除了演藝工作之外，駱應鈞亦有到內地登台演出，加入直播帶貨行列！

加入直播帶貨行列！（微博@駱應鈞lyj）