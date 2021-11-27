百姓的味道 | 謝霆鋒憶剛出道被誤解不珍惜工作：差點無屋住

謝霆鋒主持的美食真人騷《百姓的味道》最新一集邀請「國民女神」高圓圓一起遊上海，今次探訪了當地一間32年老字號蔥油餅創始人阿大的家，了解他背後的故事，兩人更坐在逾百年歷史的老弄堂屋頂，一邊吃泡飯，一邊聊天。



《百姓的味道》充滿人情味。（視頻截圖）

對於上海，霆鋒最記得的味道是第一次來吃大排麵：「三塊錢，自己一個人，當時我也是一個剛出道沒多久的打工人。」更大談自己剛出道時的心路歷程：「其實很彷徨那個時候，大家覺得我是一個演藝世家出身，我不怎麼稀罕我的工作，但當時我家裡的經濟狀況是非常有問題的，是如果再差下去的話，房子都沒得住的，所以我是咬著牙根，就是知道我一定要不斷地怎麼樣，我得成功，不然就很麻煩了。」所以那一次在上海，霆鋒人生地不熟，什麼都不懂，但那一碗麵，是他第一次一個人，在一個陌生的環境中的第一個味道：「一個人在一個茫茫大海裏面，我一定要出人頭地，不然你不知道要怎麼辦。」

霆鋒同圓圓享受在屋頂的閒暇時光。（視頻截圖）

霆鋒憶述道：「我記得我第一次到上海就是1999年，拍電影《中華英雄》，我演鄭伊健的兒子，我也忘記了那天晚上為什麼會是我一個人去逛大上海，逛進去一個麵館，然後那個時候有幾塊錢在我的口袋裏面，我就看那個價格，三塊錢可以吃到一碗大排麵，我就問這個老闆娘，能不能給我這幾個麵。」他走到弄堂邊的一間麵館坐下，叫了一碗大排麵，沒有好與不好，只是不再是從前的味道。

或者每一個曾經漂泊在外的人，心中都有一個能令自己想起過去奮鬥歲月的味道......

霆鋒再次品嘗大排麵，但再也找不到當年的味道。（視頻截圖）