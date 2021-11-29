拳王│5至9集劇情劇透 蔡潔迷暈黃子恆 朱敏瀚証譚俊彥清白

黎耀祥超想曾泰拳聯會主席、但遇到姚子羚同佢爭。

拳王│第五集劇情劇透 張振朗學懂出拳呼氣 姚子羚誓與黎耀祥爭位

劇情講述迎風(黃子恆飾)再與傲山(黎耀祥飾)拳館的拳手對賽，傲山眼見自己的拳手處於下風，以加入聯會作條件，向秉信(李國麟飾)有所暗示……正藍想起以前正曦(譚俊彥飾)所受委屈，種種壓抑的痛苦襲來。正藍終迎來突破，他改變忍受痛苦的做法，成功掌握出拳的節奏，打出重拳！雷堅(姚子羚飾)積極踏進泰拳界，不單投資拳館，更到迎風的駿風拳館取經。傲山加入聯會，卻遭其他委員聯手打擊。而雷堅八面玲瓏，輕易討得眾人歡心。不過，秉信對二人均抱戒心……聯會眾人亦各懷私心，因微小利益起爭執。

張振朗終於學識出拳呼氣，最後更上擂台比賽。

拳王│ 第六集劇情劇透 張振朗拳技突飛猛進 黎耀祥想攪泰拳真人騷

傲山(黎耀祥飾)舉辦真人秀，推廣泰拳，還藉此分化及拉攏聯會內的委員。正藍(張振朗飾)拳技突飛猛進，迎風等一致看好他。正藍被房東趕走，無家可歸，得迎風收留於酒吧內留宿。石子聰(朱敏瀚飾)返港，與父親關係疏離。傲山正式向聯會提出舉辦真人秀，秉信(李國麟飾)以對其他委員不公平為由，拒絕批核撥款。家晴(蔡潔飾)到駿風拳館擔任接待員，意外發現好友子聰竟與正藍識於微時。懷谷(翟威廉飾)有意贊助真人秀，卻想操縱拳賽；傲山堅守原則，拒絕懷谷。雷堅(姚子羚飾)對傲山另眼相看，決定贊助真人秀。

張振朗被踢爆曾坐監，黎耀祥想取消其參賽資格。

拳王│第七集劇情劇透 張振朗被踢爆曾坐監 黎耀祥要其答應條件才放行

迎風(黃子恆飾)教雷堅(姚子羚飾)打拳，得知雷堅加入聯會的目的，更發現當日雷堅要與他分手的真正原因。正藍(張振朗飾)苦練下，初上擂台便打敗對手，入圍真人秀八強。此時網上揭出正藍曾經坐牢，更指正曦(譚俊彥飾)是殺人犯。傲山(黎耀祥飾)以主辦單位之名要求正藍退出，正藍無力反抗，向迎風(黃子恆飾)傾訴。迎風替正藍不值，拜託雷堅阻止傲山的獨裁，發現她原來已勸阻傲山。家晴(蔡潔飾)因懼怕駿風拳館內的烏龜小吉，要子聰(朱敏瀚飾)到駿風學拳。傲山答應讓正藍繼續參加真人秀，條件是接受善言(賴慰玲飾)的訪問。

譚俊彥終於靠朱敏瀚還清白之身。

拳王│第八集劇情劇透 朱敏瀚揾到當年醉娃還譚俊彥清白

子聰(朱敏瀚飾)為公為私，嘗試利用網絡，希望找到當年正曦(譚俊彥飾)所救的醉娃，還原真相。正藍(張振朗飾)接受善言(賴慰玲飾)訪問期間，當年醉娃現身證明正曦見義勇為，還正曦清白。傲山(黎耀祥飾)因正藍得到觀眾贊同而不快，善言亦自覺有負傲山所託，無法阻止正藍繼續比賽，惟傲山知道善言已盡力。家晴(蔡潔飾)在拳館發現亡兄江家朗的舊衣物，誤以為是雷堅(姚子羚飾)送給迎風，向雷堅問罪。剛巧雷堅白天時亦遇意外，間接想起丈夫之死，遂與家晴(蔡潔飾)大吵一場。家晴遷怒迎風(黃子恆飾)，欲將他迷暈作弄。

張振朗喺第九集終於有大量騷肌打拳場面喇

拳王│第九集劇情劇透 張振朗打冠軍戰 蔡潔被姚子羚發現喺拳館返工

正藍(張振朗飾)為真人秀決勝階段刻苦訓練，比賽當天，正藍晉級冠軍戰，遇上傲山(黎耀祥飾)旗下拳手韓勝宇。此時醫院來電，勝宇的父親病危，雷堅(姚子羚飾)認定傲山會隱瞞消息，怎料傲山坦言相告。勝宇放棄到醫院，懷着喪父之痛，在擂台痛擊正藍……正藍賽後揚言繼續狙擊傲山，並告知駿風眾人有關二人的恩怨。家晴(蔡潔飾)於比賽場館觀戰被雷堅(姚子羚飾)發現，意欲辭職，卻被眾人誤會送上生日蛋糕，令家晴無法開口。正藍被傲山公司要求配合宣傳泰拳，並於偶然下碰見傲山……

拳王│1至4集劇情 張振朗為亡兄報仇 譚俊彥死同黎耀祥有關